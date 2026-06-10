Elazığ\'da Cilt Kanseri Farkındalığı Etkinlikleri

Elazığ'da cilt kanserine dikkat çekmek ve toplumda erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, cilt kanseri farkındalık ayı çerçevesinde cilt kanserine dikkat çekmek ve toplumda erken teşhisin önemine vurgu yapmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Müdürlüğe bağlı Sağlıklı Hayat Merkezleri başta olmak üzere sağlık tesislerinde kurulan bilgilendirme stantları ile vatandaşlara yönelik toplu ve birebir eğitimler düzenlendi. Etkinliklerde özellikle yaz aylarında güneş ışınlarına maruz kalmanın yol açabileceği sağlık riskleri, cilt kanserinin belirtileri, korunma yöntemleri ve erken teşhisin önemi hakkında kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Bilgilendirmelerde; güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunmak için alınması gereken önlemler anlatılırken, düzenli cilt kontrollerinin ve şüpheli lezyonların erken dönemde değerlendirilmesinin hayati önem taşıdığı vurgulandı. - ELAZIĞ