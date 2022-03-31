Elazığ'da 'Çocuğum İçin Önce Ben' semineri düzenledi - Son Dakika

Elazığ'da 'Çocuğum İçin Önce Ben' semineri düzenledi

ELAZIĞ Elazığ'da Medical Park Elazığ Hastanesi ve bir eğitim kurumu iş birliği ile 'Çocuğum İçin Önce Ben' adlı seminer düzenlendi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Konferans Salonunda Medical Park Elazığ Hastanesi ve bir eğitim kurumu iş birliği ile 'Çocuğum İçin Önce Ben' semineri düzenledi. Çok sayıda öğrenci ve velilinin katıldığı seminer saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Program, uzman klinik psikolog Çağla Yılmaz'ın konuşmasıyla devam etti.

Seminerde konuşma yapan Medical Park Elazığ Hastanesinden uzman klinik psikolog Çağla Yılmaz, çocuklara yardımcı olmak için ilk olarak ebeveynlerin kendilerini iyileştirmeleri gerektiğini söyledi. Yılmaz, "Bugün Medical Park Elazığ Hastanesi olarak bir eğitim kurumunun öğrencileri ve velileriyle buluştuk. Velilere çocuğum için ben dedik. Konuştukça iyileşiyoruz dedik. Çocuklarımızın problemlerini çözebilmek için önce kendi sorunlarımızı çözmemiz gerektiğini, kendimizle barışmamız gerektiğini ve kendi travmalarımızdan sıyrılıp daha sonra onlara eğilmemiz gerektiğinden bahsettik. Ebeveynlere önce kendi bedensel ve ruhsal sağlıklarını yerine getirmeden çocuklarına fayda sağlayamayacaklarını anlattık. Bu bağlamda daha sonra gerçekleştireceğimiz seminerlerimizde yine çocuklarımıza eğilirken ebeveynlerimizden de güç alarak devam edeceğiz" dedi.