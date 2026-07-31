Elazığ'da Emzirme Haftası Etkinliği - Son Dakika
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Elazığ'da Emzirme Haftası Etkinliği

Elazığ\'da Emzirme Haftası Etkinliği
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Elazığ'da anne sütüyle beslenmeyi teşvik eden bilgilendirme etkinliği düzenlendi.

Elazığ'da Emzirme Haftası çerçevesinde anne sütüyle beslenmeyi teşvik etmek amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası kapsamında emzirme konusunda toplumsal farkındalığı artırmak ve anne sütüyle beslenmeyi teşvik etmek amacıyla bilgilendirme etkinliği gerçekleştirildi. Elazığ'da faaliyet gösteren bir alışveriş merkezinin girişinde stant çalışması şeklinde düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara emzirmenin önemi ve doğru uygulamalar hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

El broşürlerinin de dağıtıldığı etkinlikte, vatandaşların soruları uzman sağlık personeli tarafından yanıtlanırken, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişmesindeki vazgeçilmez rolüne dikkat çekildi.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Elazığ, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Elazığ'da Emzirme Haftası Etkinliği - Son Dakika

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