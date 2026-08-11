Elazığ\'da Sağlık Hizmetleri Değerlendirildi

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde düzenlenen Koordinasyon Kurulu Toplantısında sağlık hizmetleri değerlendirildi.

Elazığ İl Sağlık Müdürü Dr. Emrah Gecekuşu'nun başkanlığında, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürlüğü hizmet başkanları ve idarecileri ile hastane yönetimi ve yüklenici firma yetkililerinin katıldığı toplantıda, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin mevcut durumu kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca sağlık hizmetlerinin sunumunda karşılaşılan sorunlar ele alınarak çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu. Hastanenin hizmet kalitesinin daha da artırılması, mevcut çalışmaların etkin şekilde yürütülmesi ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan çalışmalar da toplantının gündeminde yer aldı.

Gerçekleştirilen değerlendirmeler doğrultusunda, sağlık hizmetlerinin daha etkin, kaliteli ve kesintisiz şekilde sunulmasına yönelik çalışmaların sürdürüleceği belirtildi.