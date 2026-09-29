Elazığ Kovancılar\'da İlçe Sağlık Müdürlüğü vatandaşlara kalp sağlığını anlattı

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde vatandaşlar, kalp sağlığı hakkında bilgilendirildi.

Dünya Kalp Günü kapsamında Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kalp sağlığına yönelik farkındalık etkinlikleri düzenlendi. Etkinlik kapsamında vatandaşlara kalp sağlığının korunması, sağlıklı yaşam ve kalp hastalıklarından korunma konularında bilgilendirme yapıldı. Ayrıca konuya ilişkin hazırlanan broşürler vatandaşlara dağıtılarak farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kovancılar İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, kalp sağlığının korunmasında düzenli ve sağlıklı beslenme, fiziksel aktivite ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti.