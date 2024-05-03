Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın 2 buçuk saatte kontrol altına alındı - Son Dakika
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Sağlık

Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın 2 buçuk saatte kontrol altına alındı

Adana'da Tarsus yolu üzerinde bulunan elektrikli bisiklet fabrikasında çıkan yangın 2 buçuk saat süren zorlu bir mücadelenin ardından güçlükle kontrol altına alındı.

03.05.2024 00:26  Güncelleme: 00:28
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Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın 2 buçuk saatte kontrol altına alındı

ADANA - Adana'da Tarsus yolu üzerinde bulunan elektrikli bisiklet fabrikasında çıkan yangın 2 buçuk saat süren zorlu bir mücadelenin ardından güçlükle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Tarsus yolu üzerinde bulunan Arora elektrikli bisiklet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Adana Büyük Şehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına ilçelerden de itfaiye araçlarıyla destek verildi. 40 itfaiye aracı, Adana Büyükşehir Belediyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri, İl Emniyet Müdürlüğüne ait 6 TOMA ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale edilen yangın, 2 buçuk saat süren zorlu bir mücadelenin ardından güçlükle kontrol altına alındı. Yangının diğer fabrikalara sıçramaması için iş makineleri yanan fabrikanın çevresinde hendekler kazdı.

Fabrikanın büyük bölümü tamamen yanarken yüzlerce elektrikli bisiklet de yangından etkilendi. Yanan fabrikada bulunan bisikletlerin bir bölümü de fabrika çalışanları tarafından zarar görmeden çıkartıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. Fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Elektrikli bisiklet fabrikasındaki yangın 2 buçuk saatte kontrol altına alındı - Son Dakika

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