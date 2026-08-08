Emzirme Haftası Etkinliği Gelibolu'da
Gelibolu'da, emzirmenin önemine dikkat çekmek için farkındalık etkinliği düzenlendi.
Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğünce, 1-7 Ağustos Emzirme Haftası dolayısıyla anne sütü ve emzirmenin önemine dikkati çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.
İlçe Sağlık Müdürlüğü personelinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, anne sütünün bebek sağlığı ve gelişimindeki önemi anlatıldı.
Etkinlik kapsamında hastalara ve anne adaylarına bilgilendirici broşürler dağıtıldı.
Broşürlerde doğru emzirme uygulamaları, anne sütünün bebek gelişimindeki rolü ile emzirmenin anne ve bebek açısından önemi konusunda bilgilere yer verildi.
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