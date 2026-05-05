Ereğli\'de Yeni Uzmanlar, Modern Sağlık Hizmeti

Zonguldak Karadeniz Ereğli ilçesinde Kardiyoloji ve Ortopedi uzmanları bölge halkına modern tıbbi imkanlarla hizmet verecek.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde Anadolu Hastanesi, doktor kadrosunu genişletmeye devam ediyor. Hastane bünyesinde hasta kabulüne başlayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Erol Günen ile Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Özdamar, tecrübelerini bölge halkı için kullanıyor.

Yeni hekimler modern tıbbi imkanlarla hizmet sunacak

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Özdamar kalp ve damar hastalıklarının tanı ve tedavisi süreçlerinde görev alırken, Op. Dr. Erol Günen ise kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları ile kırık ve çıkık tedavileri alanında uzmanlığını sergiliyor. Sağlık hizmet kalitesini her geçen gün yükseltmeyi hedefleyen Özel Karadeniz Ereğli Anadolu Hastanesi, bu yeni katılımlarla daha kapsamlı bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Hastane yönetimi, kadronun güçlenmesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Uzman hekim kadromuzu güçlendirerek, yeni yatırımlar ile vatandaşlarımıza kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz." Kurum, istikrarlı büyümesini sürdürerek vatandaşlara güvenilir sağlık hizmeti ulaştırmaya odaklanıyor. - ZONGULDAK