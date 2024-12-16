Erken Ergenlik için Sağlıklı Beslenme Önerisi - Son Dakika
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Sağlık

Erken Ergenlik için Sağlıklı Beslenme Önerisi

Erken Ergenlik için Sağlıklı Beslenme Önerisi

Prof. Dr. Gülay Karagüzel, sağlıklı ve dengeli beslenmenin erken ergenliği önleme açısından önemli olduğunu vurguladı.

16.12.2024 12:48
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Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülay Karagüzel, "Erken ergenliğe meydan vermemek ve ergenlik bozukluklarından kaçınmak için sağlıklı, dengeli ve doğal beslenme, tercihen evde hazırlanan doğal gıdaların tüketimi yanında hormonal bozucu içeren abur cuburlardan, yani işlenmiş gıdaların tüketiminden kaçınmak önemli." dedi.

Prof. Dr. Karagüzel, AA muhabirine, erken ergenlik tanımlamasının çok önemli olduğunu söyledi.

Bazen ailelerin normal ergenlik yaşlarında bile telaşa düşerek çocuklarını erken ergenlik şüphesiyle kendilerine getirdiklerini dile getiren Karagüzel, "Çocuğun yaşına ve cinsiyetine göre erken ergenlik tanımlamalarımız var. Kız çocuklarında ergenlik belirtileri 8 yaşından önce, erkek çocuklarında ise 9 yaşından önce başlarsa erken ergenlik açısından endokrinoloji kliniğinde ciddi bir değerlendirme yapılması gerekiyor. Bu değerlendirmeyi yaparken ergenliğin temposunu da göz önüne alıyoruz." ifadesini kullandı.

Karagüzel, çocuklarda görülen ergenlik belirtilerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kız çocuklarda meme büyümesi, genital bölge veya koltuk altı kıllanması, erişkine özgü ter kokusu, büyüme sıçramasının olması gereken yaştan daha erken olması gibi belirtilerin ortaya çıkışı, erkek çocuklarda da yine ter kokusu ve büyüme hızlanması, genital bölge ve koltuk altı kıllanması yanında genital organlarda büyüme olması temel ergenlik belirtileri olarak sayılabilir."

Erken ergenlik tanısının gecikmesi halinde boy kısalığı riskinin olduğuna dikkati çeken Karagüzel, "Erken ergenlik tanısı için çocuğun boy yaşı ve kemik yaşının ne durumda olduğunu da değerlendiriyoruz çünkü cinsiyet hormonların etkisiyle kemik olgunlaşması da hızlanıyor ve bütün bunları birlikte değerlendirerek erken ergenlik tanısını koyuyoruz." dedi.

"Sağlıklı, dengeli ve doğal beslenme ergenliğin normal seyrinde gitmesi için önemli"

Prof. Dr. Gülay Karagüzel, erken ergenliğe yol açan faktörleri de belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Erken ergenliğe günümüzde yol açan en önemli faktörlerden bir tanesi kötü beslenme, hormonal bozucular içeren işlenmiş gıdaların veya abur cuburların tüketilmesi, maalesef ergenliği tetikleyebiliyor. O nedenle ergenliğin normal seyrinde gitmesi için günümüzde her ne kadar zor da olsa sağlıklı, dengeli ve doğal beslenme önceliğimiz olmalı."

Karagüzel, hormon içerikli bazı ilaçlar ile nadir görülen bazı genetik hastalıkların da erken ergenliğe sebep olabileceğini belirtti.

"Erken ergenliğe sebep olan neyse ona yönelik tedavi veriyoruz"

Tedavide erken ergenliğe sebep olan neyse ona yönelik tedavi verdiklerini anlatan Karagüzel, şunları söyledi:

"Eğer beyindeki hormon merkezi ile ilişkili bir sorundan kaynaklanıyorsa erken ergenlik, ona yönelik tedavimiz genellikle ayda bir veya 3 ayda bir uygulanan iğne tedavisi şeklindedir. Bunun dışında çocuğun üreme organlarıyla ilişkili bir bozukluktan veya vücudun başka bir yerinde hormon salgılayan bir kitleden kaynaklı erken ergenlik olabilir, bu sebeplerden hangisi varsa ona özgü tedavi seçimi yapıyoruz."

Prof. Dr. Gülay Karagüzel, erken ergenliğe meydan vermemek için bazı tavsiyelerde bulunarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Erken ergenliğe meydan vermemek ve ergenlik bozukluklarından kaçınmak için sağlıklı, dengeli ve doğal beslenme, tercihen evde hazırlanan doğal gıdaların tüketimi yanında hormonal bozucu içeren abur cuburlardan, yani işlenmiş gıdaların tüketiminden kaçınmak önemli. Obezite de ergenlik bozukluklarına yatkınlık sağlayan ek bir faktördür. Bu nedenle çocuklarımızın normal kiloda kalmasını sağlamak için sağlıklı beslenmek yanında, küçük yaşlardan itibaren düzenli spor yapmayı bir yaşam tarzı haline getirerek obeziteden de kaçınmak gerekiyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Erken Ergenlik için Sağlıklı Beslenme Önerisi - Son Dakika

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