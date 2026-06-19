Erken Tanı ile Başarı: Kolon Tümörleri Tedavi Edildi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, aile hekimliğinde yapılan gaitada gizli kan (GGK) tarama testiyle erken dönemde tespit edilen senkron kolon tümörleri, organ koruyucu laparoskopik cerrahi yöntemiyle başarılı şekilde tedavi edildi.

Aile hekimliğinde tarama amacıyla yapılan gaitada gizli kan (GGK) testinin pozitif çıkmasının ardından ileri tetkik için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran 52 yaşındaki Elif Ayaz'ın, herhangi bir şikayeti bulunmamasına rağmen kalın bağırsağın iki farklı bölgesinde senkron tümöral lezyon tespit edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cebrail Yetkin tarafından yapılan kolonoskopi ve biyopsiler sonucunda rektosigmoid bölgedeki lezyonun kolon kanseri olduğu, sağ kolondaki hepatik fleksura bölgesindeki diğer lezyonun ise kansere dönüşme riski yüksek prekanseröz tümör olduğu belirlendi. Yapılan multidisipliner değerlendirme sonrasında hastaya organ koruyucu cerrahi uygulanmasına karar verildi. Op. Dr. Cebrail Yetkin ve ekibi tarafından gerçekleştirilen laparoskopik low anterior rezeksiyon ameliyatıyla kanserli doku çıkarılırken, kalın bağırsağın büyük bölümü korundu. Böylece daha geniş cerrahi gerektirebilecek subtotal kolektomi uygulanmasına ihtiyaç duyulmadı.

Ameliyat sonrası herhangi bir komplikasyon gelişmeyen hasta, kapalı cerrahi yönteminin sağladığı avantajlarla kısa sürede iyileşerek taburcu edildi. Hastanın takip ve tedavisinin ilgili birimlerce sürdürüldüğü bildirildi. Vakaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Cebrail Yetkin, koruyucu hekimlik uygulamalarının erken tanıdaki önemine dikkat çekerek, "Hastamızın hiçbir şikayeti olmamasına rağmen aile hekimliğinde yapılan basit bir GGK tarama testi sayesinde kolon kanseri erken dönemde tespit edildi. Hastalığın uzak organlara yayılmadan tanı alması, kanser tarama programlarının ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü tarama programları sayesinde birçok kanser hastası erken dönemde teşhis edilerek tedavi imkanı bulmaktadır" dedi

Tedavi sürecinde multidisipliner yaklaşımın benimsendiğini ifade eden Yetkin, "Onkolojik prensiplerden ödün vermeden laparoskopik ve organ koruyucu bir yaklaşım uyguladık. Modern endoskopik yöntemler, ileri laparoskopik cerrahi deneyimi ve ekip çalışması sayesinde hem kanser tedavisini başarıyla gerçekleştirdik hem de hastamızın bağırsak fonksiyonlarını ve yaşam kalitesini korumayı hedefledik" diye konuştu

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Cerrahi Endoskopi Ünitesi ile ileri laparoskopik cerrahi altyapısı sayesinde kanser şüphesi bulunan hastaların hızlı şekilde değerlendirildiğini belirten Yetkin, GGK testinde pozitif sonuç alan vatandaşların vakit kaybetmeden ileri tetkik için sağlık kuruluşlarına başvurmalarının büyük önem taşıdığını söyledi. - MALATYA