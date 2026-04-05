Erken Teşhisle Kanserle Mücadele
Erken Teşhisle Kanserle Mücadele

05.04.2026 17:11
Bursa'da annesini taramaya götüren Saliha Gürsoy, erken teşhisle kanserini fark etti.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde annesini kanser taraması yaptırmak için Sağlıklı Hayat Merkezi'ne (SHM) götüren Saliha Gürsoy, tesadüfen girdiği tarama programı sayesinde hastalığını erken teşhisle fark etti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Saliha Gürsoy, geçen yıl şubatta annesini rutin kanser taraması için Yıldırım Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesindeki Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi'ne (KETEM) götürdü.

Personelin ısrarlı yönlendirmesi üzerine gerekli testleri yaptıran Gürsoy, hiçbir belirti göstermeyen hastalığını erken evrede yakaladı.

Annesinin yaşı gereği girmesi gereken taramalar için KETEM'e geldiklerini ifade eden Gürsoy, kendisine test yaptırması konusunda yönlendirmede bulunan görevlilere kulak verdiği için mutlu olduğunu belirtti.

Gürsoy, test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine KETEM personelinin kendisini hemen aradığını aktararak, "Sürecin başından sonuna kadar KETEM personeli beni hiç yalnız bırakmadı. Her raporumda, her sonucumda bizzat arayıp ne yapmam gerektiğini anlattılar. Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildim ve orada daha detaylı tetkiklerden geçtim. Maalesef sonuçlar yine pozitif gelince hızlıca operasyon kararı alındı." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği operasyonların ardından durumunun şu an tamamen kontrol altında olduğunu vurgulayan Gürsoy, "Eğer o gün annemi getirmeseydim ya da buradaki personel beni ikna etmeseydi, hastalığımı fark ettiğimde belki de her şey için çok geç olacaktı. Erken teşhis sayesinde şu an tedavi edilebilir bir durumdayım." değerlendirmesinde bulundu.

Gürsoy, kadınların tarama yaptırma konusunda kendilerini ihmal etmemeleri gerektiğinin altını çizdi.

Yıldırım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Oğuz Alp Köroğlu, sağlıklı hayat merkezlerinde bulunan KETEM'in toplum sağlığı için bir kale görevi gördüğünü hatırlatarak, merkezde üç farklı kanser tipine yönelik tarama faaliyetlerinin yürütüldüğünü bildirdi.

Meme kanseri için 40-70 yaş arası kadınlara iki yılda bir mamografi taraması yapıldığını vurgulayan Uzm. Dr. Köroğlu, "30-65 yaş arası kadın vatandaşlarımıza rahim ağzı kanseri için, 5 yılda bir HPV-DNA testi, 50-70 yaş arası tüm vatandaşlarımıza kalın bağırsak kanseri için iki yılda bir olmak üzere gaitada gizli kan testi yapılabilmektedir." ifadesini kullandı.

Uzm. Dr. Köroğlu, bu testler için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınabileceğini, randevusuz da gerekli taramaların yapıldığını belirterek, tarama yaptırmanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Kaynak: AA

Trump’ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor Trump'ın görevden aldığı Orgeneral Randy George: Ordu, karakterli liderleri hak ediyor
Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon 9 kişi tutuklandı Eskort siteleri üzerinden kadın pazarlayanlara operasyon! 9 kişi tutuklandı
Narin Güran davasında kritik dönemeç Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında Narin Güran davasında kritik dönemeç! Nevzat Bahtiyar yeniden hakim karşısında
Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi Yerli kanser ilacında ilk adım Bakan Memişoğlu müjdeyi verdi! Yerli kanser ilacında ilk adım
Rojin Kabaiş’in babası: Bakan Gürlek “Gerekeni yapacağız“ dedi Rojin Kabaiş'in babası: Bakan Gürlek "Gerekeni yapacağız" dedi
Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı Firari maymun ikinci kez yakalanarak koruma altına alındı

10:43
Rıdvan Dilmen’den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk kehaneti
10:32
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
En düşük emekli maaşı yükseliyor: İşte konuşulan rakam
10:13
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
15 araç bir gecede kül oldu: Tek şüphe üzerinde duruluyor
10:11
İran ve ABD’ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
İran ve ABD'ye 2 aşamalı ateşkes planı sunuldu! Kabul edilirse Hürmüz Boğazı açılacak
09:07
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti Araç sahipleri depoları doldurun
Akaryakıta tarihi zam kesinleşti! Araç sahipleri depoları doldurun
08:30
SGK’dan büyük temizlik Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
SGK'dan büyük temizlik! Sigortası ve emekliliği iptal edilenlerin sayısı hayli fazla
