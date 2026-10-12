Erzincan\'da 20 UMKE gönüllüsüne afet müdahalesi için eğitim verildi

Erzincan'da 20 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsüne yönelik temel eğitim ve medikal kurtarma eğitimi düzenlendi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE Temel Eğitimi 5- 6 Ekim, UMKE Medikal Kurtarma Eğitimi ise 7-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.

Toplam 20 UMKE gönüllüsünün katıldığı eğitimlerde, personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda etkin, güvenli ve koordineli müdahale kapasitesinin artırılması amaçlandı.

Eğitim programında katılımcılar, sahada karşılaşabilecekleri farklı senaryolara yönelik teorik bilgileri ve uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.

Açıklamada, afetlere hazırlıklı ve koordineli ekiplerle çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.