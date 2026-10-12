Erzincan\'da 20 UMKE gönüllüsüne afet müdahalesi için eğitim verildi

Erzincan'da 20 UMKE gönüllüsüne afet müdahalesi için eğitim verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da 20 UMKE gönüllüsünün katıldığı temel eğitim 5-6 Ekim'de, medikal kurtarma eğitimi ise 7-9 Ekim'de yapıldı. Bu eğitimlerle personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda etkin, güvenli ve koordineli müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.
Erzincan'da 20 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüsüne yönelik temel eğitim ve medikal kurtarma eğitimi düzenlendi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, UMKE Temel Eğitimi 5- 6 Ekim, UMKE Medikal Kurtarma Eğitimi ise 7-9 Ekim tarihlerinde gerçekleştirildi.
Toplam 20 UMKE gönüllüsünün katıldığı eğitimlerde, personelin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, afet ve acil durumlarda etkin, güvenli ve koordineli müdahale kapasitesinin artırılması amaçlandı.
Eğitim programında katılımcılar, sahada karşılaşabilecekleri farklı senaryolara yönelik teorik bilgileri ve uygulamaları deneyimleme fırsatı buldu.
Açıklamada, afetlere hazırlıklı ve koordineli ekiplerle çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: İHA
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