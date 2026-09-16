Erzincan\'da hastanede sağlık hizmetlerine yerinde standart denetimi yapıldı

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlıkta Değerlendirme Standartları (SDS) kapsamında yerinde değerlendirme ve inceleme gerçekleştirildi.

Erzincan İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin başkanlığında yapılan değerlendirmeye, hastane Başhekimi Doç. Dr. Hakan Gökalp Taş, başhekim yardımcıları ve birim sorumluları katıldı.

Sağlık Değerlendirme Ekibi tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, hastanede sunulan sağlık hizmetlerinin işleyişi ve ilgili standartlara uyumu değerlendirildi.

Çalışmada mevcut durumun belirlenmesine yönelik çeşitli incelemeler yapılarak sağlık hizmetlerinin standartlara uygunluğuna ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.