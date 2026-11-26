Erzincan'da ilkokul öğrencilerine sağlıklı yaşam alışkanlıkları anlatıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü, Merkez Osmangazi İlkokulunda öğrencilere sağlıklı yaşam alışkanlıklarını anlattı. Etkinlikte beslenme, fiziksel aktivite, ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığı konularına değinildi; çocuklara Sağlık Elçisi Belgeleri verildi.
Erzincan'da Sağlıklı Çocuk Sağlıklı Gelecek Programı çerçevesinde ilkokul öğrencilerine sağlıklı yaşam eğitimi verildi.
Erzincan İl Sağlık Müdürlüğünce Merkez Osmangazi İlkokulunda düzenlenen etkinlikte öğrencilere sağlıklı beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, ağız ve diş sağlığı ile teknoloji bağımlılığının zararları konusunda bilgi aktarıldı.
Çocuklarda erken yaşta sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması ve sağlık konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilere günlük yaşamlarında dikkat etmeleri gereken hususlar anlatıldı.
Etkinliğin sonunda öğrencilere Sağlık Elçisi Belgeleri takdim edildi.
Kaynak: İHA
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