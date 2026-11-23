Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı ve Dünya KOAH Günü kapsamında eğitim gerçekleştirildi.

Hastanede düzenlenen eğitimde Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Tosun, akciğer kanseri ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'nın (KOAH) risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Erken tanının önemine dikkati çeken Tosun, akciğer hastalıklarına karşı farkındalığın artırılması gerektiğini belirtti.

Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Tuğçe Polat Göktaş ise sigara bağımlılığı, sigarayı bırakma yöntemleri ve bu süreçte sunulan sağlık desteklerini anlattı.

Göktaş, hastane bünyesindeki Sigara Bırakma Polikliniğinin sigarayı bırakmak isteyen vatandaşlara profesyonel destek sunduğunu ifade etti.

Eğitimle sağlıklı yaşam bilincinin güçlendirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılmasının amaçlandığı bildirildi.