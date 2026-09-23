Erzurum'da engelli evde bakım ödemeleri Ağustos'ta 87 milyon TL'yi buldu - Son Dakika
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Erzurum'da engelli evde bakım ödemeleri Ağustos'ta 87 milyon TL'yi buldu

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Erzurum\'da engelli evde bakım ödemeleri Ağustos\'ta 87 milyon TL\'yi buldu
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli evde bakım desteği kapsamında 2026 Ağustos'ta kent genelinde 87.432.853,68 TL ödeme yaptı. Bu ödemelerle engelli bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve evde bakan yakınlarının maddi olarak desteklenmesi amaçlanıyor.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, engelli vatandaşların aile ortamında bakımlarının desteklenmesi amacıyla 2026 yılı Ağustos ayında kent genelinde toplam 87 milyon 432 bin 853,68 TL ödeme gerçekleştirdi.

Edinilen bilgiye göre, T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde yürütülen "Engelli Evde Bakım Hizmeti" kapsamında Erzurum'da hak sahiplerine yönelik destekler hız kesmeden devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal hayattan kopmadan, kendi ailelerinin yanında ve sıcak bir yuva ortamında bakımlarının sağlanmasını hedefleyen proje doğrultusunda, 2026 yılı Ağustos ayı ödemeleri tamamlandı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, şehir genelindeki engelli bakıcılarının hesaplarına toplamda 87.432.853,68 TL tutarında ödeme yatırıldığı bildirildi.

"Aile Odaklı Hizmet Modeli Güçleniyor"

Bakanlığın "aile odaklı" sosyal hizmet vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen bu ödemelerle, engelli vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması ve onlara evde bakan yakınlarının maddi olarak desteklenmesi amaçlanıyor. İl Müdürlüğü, resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla hizmetin kentteki ulaştığı büyük bütçeyi gözler önüne sererken, engelli ve yaşlı vatandaşların her zaman yanlarında olunacağı mesajını vurguladı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Erzurum'da engelli evde bakım ödemeleri Ağustos'ta 87 milyon TL'yi buldu - Son Dakika
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