Erzurum'da Halk Sağlığı Şenliği'nde koruyucu sağlık hizmetleri anlatıldı - Son Dakika
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Erzurum'da Halk Sağlığı Şenliği'nde koruyucu sağlık hizmetleri anlatıldı

Erzurum\'da Halk Sağlığı Şenliği\'nde koruyucu sağlık hizmetleri anlatıldı
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Erzurum'da 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen şenlikte vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri ve kronik hastalıklarla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr.

Erzurum'da 3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında Yakutiye Kent Meydanı'nda düzenlenen Halk Sağlığı Şenliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Sağlık Bakanlığı tarafından 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanan Halk Sağlığı Haftası kapsamında, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yakutiye Kent Meydanı'nda "Halk Sağlığı Şenliği" düzenlendi. 3-4 Eylül tarihlerinde arasında gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara koruyucu sağlık hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılırken, çeşitli sağlık taramaları ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştirildi. Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, etkinliğin halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlendiğini belirtti.

Meral, "Şenlikle birlikte vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Halk sağlığı ve koruyucu sağlık hizmetleri bizim için tedavi edici hizmetler kadar değerli ve önemlidir. Hastalıkları, özellikle de kronik hastalıkları önleyebilirsek insanların yaşam kalitesini de artırmış oluruz. Kronik hastalıklar bizim için çok önemli. Halkımızdan bu kapsamdaki taramalara katılmalarını bekliyoruz." dedi.

Sağlığın bir bütün olduğuna dikkat çeken Meral, vatandaşların hastalanmadan önce sağlıklarını korumalarının önemine ilişkin farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti. Meral, "Stantlarımızda hekimlerimiz ve uzmanlarımız vatandaşlarımıza danışmanlık veriyor. Halkımızı şenliğimize davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlik kapsamında Yakutiye Kent Meydanı'nda kurulan stantlarda uzman sağlık personeli tarafından vatandaşlara bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti verildi. Koruyucu sağlık hizmetleri, kronik hastalıkların önlenmesi, erken teşhis ve sağlıklı yaşam konularında farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleriyle vatandaşların sağlık hizmetleri konusunda bilinçlendirilmesi, düzenli taramalara katılımın artırılması ve hastalık ortaya çıkmadan önce koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanılmasının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: İHA

Yakutiye, 9 Eylül, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum'da Halk Sağlığı Şenliği'nde koruyucu sağlık hizmetleri anlatıldı - Son Dakika

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