Erzurum'da Şap Hastalığı Nedeniyle Hayvan Pazarları Kapatıldı

Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce, kentte görülen şap hastalığı nedeniyle büyükbaş ve küçükbaş hayvan haraketliliği durdurularak, hayvan pazarları kapatıldı.

İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, İl Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonunca düzenlenen toplantıda, Kurban Bayramı sebebiyle artan hayvan hareketleri sonucunda şap hastalığında yeni vakalarının görülmesi üzerine bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Hastalıkla mücadeleye kararlıkla devam edildiğinin vurgulandığı toplantıda, salgınla mücadelede başarı elde etmek amacıyla Erzurum'da büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketliğinin durulmasına karar verildiği kaydedildi.

Ayrıca şap hastalığının tamamen kontrol alınması için hayvan pazarlarının kapatıldığı, karantina tedbirleri kapsamında il ve ilçe müdürlüklerinde görevli veteriner hekimlerce aşılama faaliyetlerinin köy köy gezilerek devam edeceği, yetiştiricileri bilgilendirecekleri aktarıldı.

Öte yandan, alınan tedbirlerin başarılı sonuçlar vermesi için yetiştiricilerin birbirlerinin ahırlarına girmemesinin önem arz ettiği kaydedildi.