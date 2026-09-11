Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral, Yakutiye'de sağlık hizmetlerini yerinde inceledi - Son Dakika
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Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral, Yakutiye'de sağlık hizmetlerini yerinde inceledi

Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral, Yakutiye\'de sağlık hizmetlerini yerinde inceledi
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Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Yakutiye ilçesinde sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Meral, ilçe sağlık müdürlüğü ile Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezlerindeki incelemelerde sağlık çalışanlarının talep ve değerlendirmelerini dinledi.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Yakutiye ilçesinde sağlık hizmetlerinin sunumuna yönelik yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Program kapsamında ilk olarak Yakutiye İlçe Sağlık Müdürlüğünde incelemelerde bulunan İl Sağlık Müdürü Meral, yürütülen çalışmalar ve ilçede sunulan sağlık hizmetleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Sağlık çalışanlarıyla bir araya gelen Meral, sahada yürütülen hizmetlerin etkinliği ve vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminin güçlendirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İlçe Sağlık Müdürlüğündeki programının ardından Ceylanoğlu Sağlıklı Hayat Merkezi ve Ceylanoğlu Aile Sağlığı Merkezinde incelemelerde bulunan Meral, vatandaşlara sunulan koruyucu ve birinci basamak sağlık hizmetlerini yerinde değerlendirdi.

Programına Şükrüpaşa Sağlıklı Hayat Merkezi ve Şükrüpaşa Aile Sağlığı Merkezinde devam eden Meral, sağlık tesislerinin fiziki imkanları, hizmet süreçleri ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sağlık personeliyle görüşerek talep ve değerlendirmelerini dinledi.

İncelemelerde; koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, aile hekimliği hizmetlerinin etkinliğinin artırılması ve Sağlıklı Hayat Merkezleri aracılığıyla vatandaşlara sunulan danışmanlık ve sağlık hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasının önemi vurgulandı.

İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, özverili çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür ederek, vatandaşlara nitelikli, etkin ve erişilebilir sağlık hizmeti sunulmasına yönelik çalışmaların sahadaki sağlık çalışanlarıyla birlikte kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Kaynak: İHA

Yakutiye, Erzurum, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Erzurum İl Sağlık Müdürü Meral, Yakutiye'de sağlık hizmetlerini yerinde inceledi - Son Dakika

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