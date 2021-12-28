Erzurum Sağlık Müdürü Bedir, vatandaşları Omicron varyantına karşı aşıya davet etti Açıklaması - Son Dakika

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, Kovid-19'un Omicron varyantının pek çok ilde yayılmaya devam ettiğini belirterek, herkesi aşı olmaya davet etti.

Gürsel Bedir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte son aylarda Kovid-19 günlük vaka sayılarının azalarak iyiye gittiğini, bu iyiye gidişin kimseyi yanıltmaması gerektiğini belirtti.

???????Omicron varyantının hızlı şekilde bulaştırıcı özelliği olduğuna dikkati çeken Bedir, şunları kaydetti:

"Omicron varyantının pek çok ilimizde yayılmaya devam ettiğini göz ardı etmemeliyiz. Bu varyant çok kolay bulaşıp, çok hızlı yayılıyor. Bu varyantın ilimize gelmemesi, bizde görülmemesi mümkün değil. Kapalı ortamlarda daha çok vakit geçirdiğimiz kış mevsiminde Omicron varyantının çok kolay bulaştığını da düşünürsek bir anda vaka sayılarımız kat kat artabilir. Tedbirler, maske mesafe önemli. En büyük gücümüz ise aşılarımız. Hatırlatma dozunu mutlaka yaptırmalıyız. Hiç aşı olmamış ya da 2. dozunu yaptırmamış kim varsa hızlıca aşılarını olmalı."

Bedir, virüslerden korunmanın tedbirler ve aşıyla mümkün olduğunu herkesin bildiğini sözlerine ekledi.