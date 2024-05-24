Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde Psikiyatri Hastaları Fidan Dikti - Son Dakika
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Sağlık

Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde Psikiyatri Hastaları Fidan Dikti

Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi\'nde Psikiyatri Hastaları Fidan Dikti

Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören psikiyatri hastaları, Dünya Şizofreni Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte merkezin bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu. Hastaların ağaç dikimi yaparak emeklerini umutla anmalarına vesile olan etkinlikte, hastaların toplum içinde dışlanmaması ve ayrımcılığa maruz bırakılmaması gerektiği vurgulandı. TRSM olarak hastaları çok yönlü değerlendiren merkezin amacı, hastaların güçlü yönlerini öne çıkararak topluma katkı sağlayan bireyler haline gelmelerini sağlamaktır.

24.05.2024 12:09
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Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden (TRSM) destek alan psikiyatri hastaları, tedavi gördüğü merkezin bahçesinde fidanları toprakla buluşturdu.

Kombina Caddesi'nde hizmet veren TRSM hizmet binasında 24 Mayıs Dünya Şizofreni Günü dolayısıyla ağaç dikme etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, hasta ve yakınları tedavi gördükleri merkezin bahçesinde, eştikleri toprağa fidanları dikip suladı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Füsun Karaşahin, AA muhabirine, Dünya Şizofreni Günü dolayısıyla TRSM'de takipleri yapılan hastalar ve ekip arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini söyledi.

Anlamlı bir organizasyon düzenlediklerini belirten Karaşahin, "Ağaç dikimi yaptık, takip ettiğimiz vatandaşlarımızın ağacı olacak ve burada geçirdiği günleri, verdikleri emekleri umutla anmalarına, hatırlamalarına vesile olacak." dedi.

Karaşahin, TRSM ekibinin vatandaşlarla işbirliği içinde çalıştığını belirterek, tedavi gören hastalarla fidanları toprakla buluşturdukları için mutlu olduklarını dile getirdi.

TRSM sorumlu hekimi Elif Özcan Tozoğlu da söz konusu hastaların toplum içinde dışlanmaması ve ayrımcılığa maruz bırakılmaması gerektiğini vurguladı.

Bu hastaların tedavi gördüklerinde üretken olduklarına dikkati çeken Tozoğlu, şunları kaydetti:

"Bu hastalarımız tedavi gördüklerinde kendilerini geliştirebiliyor ve toplumun içinde bulunabiliyorlar. Yani 'şizofreni hastası hiçbir şey yapamaz, toplumdan dışlanmalı' gibi algı var. Bu yanlış inançların başında ise en korkutucusu saldırganlık geliyor. Oysa böyle bir risk tedavi olan hastalar için çok düşüktür. Cinayetler şizofreniyle anılıyor ama bizim bir hasta tarafından öldürülme ihtimalimiz 14 milyonda bir, cinayetlerin çoğu akıl hastası olmayan kişiler tarafından işleniyor.

Yine bu hastaların üretken olmadıkları yönünde yanlış inanışlar var. Dünyaca ünlü matematik profesörü John Nash şizofreni hastası. Herkese aynı haklar, eşit imkanlar sunulduğunda bu hastalarımız çok daha üretken olabiliyor. Bugün burada hastalarımızın toplum içinde olduğunu göstermek amaçlı etkinlik yaptık."

Tozoğlu, TRSM olarak hastaları tedavi, psikoterapi, aile ve iş yeri görüşmesi, ergoterapi ile spor eğitimleri gibi çok yönlü değerlendirdiklerini belirterek, hastaların güçlü yönlerini öne çıkarıp topluma katkısı olan bireyler haline getirmeye çalıştıklarını anlattı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Sağlık Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde Psikiyatri Hastaları Fidan Dikti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzurum Şehir Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde Psikiyatri Hastaları Fidan Dikti - Son Dakika
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