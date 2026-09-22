Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 akademik yılını Şehir Hastanesi'nde açtı - Son Dakika
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Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 akademik yılını Şehir Hastanesi'nde açtı

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Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 akademik yılını Şehir Hastanesi\'nde açtı
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Erzurum Tıp Fakültesi'nin 2026-2027 akademik açılış töreni Erzurum Şehir Hastanesi'nde yapıldı. Törende konuşan Sağlık Müdürü Mehmet Meral, tıp eğitiminin ve nitelikli sağlık profesyoneli yetiştirmenin önemine değindi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 eğitim-öğretim yılı akademik açılış töreni gerçekleştirildi

Erzurum Şehir Hastanesi'nde düzenlenen törene Sağlık Müdürü Mehmet Meral, Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dağ, Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Mesut Fakirullahoğlu, akademik kadro, sağlık çalışanları ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Meral, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Açılış Töreni'ne katılarak bir konuşma gerçekleştirdi. Meral, konuşmasında tıp eğitiminin ve nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmenin önemine değinerek, yeni eğitim-öğretim yılının öğrencilere, akademisyenlere ve sağlık camiasına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
Şehir HastanesiErzurumEğitimSağlıkSon Dakika

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