Eskişehir\'de Aile Sağlığı Merkezi ve Acil İstasyon Açıldı

Eskişehir'de yapımı tamamlanan Alanönü 10 Birimli Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu düzenlenen törenle açıldı.

Odunpazarı ilçesi Alanönü Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, törende yaptığı konuşmada, devletin varlık sebebinin insanın huzuru ve esenliği olduğunu belirterek, sağlığın huzurlu bir toplumun en temel şartı olduğunu söyledi.

Aile sağlığı merkezlerinin yalnızca sağlık hizmeti sunan yapılar olmadığını vurgulayan Yılmaz, "Sağlık hizmetlerini hastaneden önce aileye, aileden önce de aileyle kucaklayan mahalleye taşımayı bir devlet politikası olarak benimsedik. Aile Sağlığı Merkezlerimiz de bu büyük mahalle ailesinin sağlık yuvalarıdır." dedi.

Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemine dikkati çeken Yılmaz, hastalık ortaya çıkmadan önce aşı, tarama ve danışmanlık hizmetleriyle önlenmesinin hem vatandaşların sağlığını koruduğunu hem de hastanelerin yükünü azalttığını ifade etti.

Yılmaz, Alanönü Sağlık Yerleşkesi'nde vatandaşlara yaşamın her dönemine yönelik hizmet sunulacağını dile getirerek, "Yenidoğan bebeklerimizin gelişim takiplerinden aşılamalarına, anne adaylarımızın izlenmesinden büyüklerimizin kronik hastalıklarının takibine, sigara bırakma danışmanlığına kadar insan hayatının her evresine şefkatle dokunulmaktadır." diye konuştu.

Vali Yılmaz, yaklaşık 47 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen tesiste 27 kişilik ekibin görev yaptığını sözlerine ekledi.

TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez de Eskişehir'in son 20 yılda birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde önemli yatırımlar aldığını belirterek, kentin yalnızca Eskişehirlilere değil, çevre illerden gelen vatandaşlara da kaliteli sağlık hizmeti sunduğunu kaydetti.

Sağlık çalışanlarının fedakarlıkla görev yaptığını vurgulayan Dönmez, şöyle devam etti:

"Ülke olarak, devlet olarak ve biz vatandaşlar olarak size ne kadar teşekkür etsek, ne kadar dua etsek azdır. Çünkü sizler insanların şifa ve mutluluk kaynağı oldunuz. Benim yıllardır takip ettiğim bir istatistik var. Tüm dünyada da yayımlanıyor. Mutluluk ya da memnuniyet anketleri. Bugün yoldan geçen vatandaşlarımıza sorsak, belki gelirinin iyi olmasını mutluluk nedeni olarak gösterecekler ya da ekonomik sıkıntıları mutsuzluk sebebi olarak ifade edeceklerdir. Ama istatistikler bunu doğrulamıyor. Araştırmalar gösteriyor ki 'Mutluyum' diyenlerin yaklaşık yüzde 70'i ilk sıraya sağlığı koyuyor."

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici ise sağlık hizmetlerini hastaneden önce aileye ve mahalleye taşıyan anlayışı benimsediklerini belirterek, aile sağlığı merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Tesisin ekim ayından bu yana hizmet verdiğini kaydeden Bildirici, "Burada 10 birimli Aile Sağlığı Merkezimiz ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonumuzu aynı kampüs içerisinde buluşturduk. Böylece hem koruyucu sağlık hizmetlerini hem de acil müdahale gerektiren durumları tek merkezden en hızlı ve etkin şekilde sunuyoruz." dedi.

Vali Yardımcısı Oğuz Şenlik ile AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın katıldığı tören, açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi.