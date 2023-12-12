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Eskişehir'de Mide Spazmı Tedavisi Gören Kadının Karnından 7 Kilo Kitle Çıkarıldı - Son Dakika
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Eskişehir'de Mide Spazmı Tedavisi Gören Kadının Karnından 7 Kilo Kitle Çıkarıldı

Eskişehir'de mide spazmı tedavisi gören bir kadının karnında 7 kilo 390 gram kitle tespit edildi. Ameliyatla sağlığına kavuşturulan kadın, rahat bir nefes aldığını söyledi.

Eskişehir\'de Mide Spazmı Tedavisi Gören Kadının Karnından 7 Kilo Kitle Çıkarıldı
12.12.2023 - 10:57,  Güncelleme: 11:35
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Eskişehir'de geçen yıl mide spazmı tedavisi gören kadın, artan kilolarından şikayetçi olup gittiği hastanede karnında 7 kilo 390 gram kitle tespit edilince ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

Karın bölgesinde ağrı nedeniyle yaklaşık bir yıl önce hastaneye giden 44 yaşındaki bir çocuk annesi Gülfer Kurt'a mide spazmı teşhisi konuldu. İlaç kullanan Kurt, şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle bu kez böbrek taşı rahatsızlığı yaşadığından şüphelenerek üroloji polikliniğine gitti.

Ciddi bir durumunun olmadığı söylenen Kurt, süreç içinde kilo almaya başladığı için zayıflamak amacıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde dahiliye polikliniğine başvurdu. Kurt'un çekilen röntgeninde karnında kitle tespit edildi.

Aynı hastanede Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Mehmet Zafer Tiftik tarafından ameliyat edilen Kurt'un karnından yaklaşık 2 saat süren operasyonla 7 kilo 390 gram ağırlığındaki kitle çıkarıldı.

Taburcu edilmek için gün sayan Kurt, gazetecilere, karnının sağ tarafında yaşadığı ağrı nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

Kendini hamile gibi hissettiğini, geceleri yatağında dönemediğini belirten Kurt, "Doktoruma güvendim. Ameliyatımı oldum. Şu an gayet rahatım. Nefes aldığımı hissediyorum. Normal yaşantınızı, yatmanızı, nefes almanızı, her şeyinizi etkiliyor. Hareket kısıtlaması, iştah kaybı oluyor. Şu anda çok rahatım." diye konuştu.

"Daha ağır bir tabloyla gelebilirdi"

Opr. Dr. Mehmet Zafer Tiftik de hastanın karnındaki şişliğin, içi sıvı bir madde ile dolu olan ve boyutları 2 ila 30 santimetre arasında değişen iyi huylu bir kist (over kist) olduğunu belirlediklerini anlattı.

Uzun zamandır bir hastadan bu kadar büyük bir kitle çıkarmadıklarını dile getiren Tiftik, "Kitleyi büyükçe bir kesiyle çıkarmak durumunda kaldık. 7 kilo 390 gram ağırlığında, 35 santimetre boyunda ve çevresi 85 santimetre civarındaydı. Büyükçe bir kitleyi çıkarttık. Tabii ki çıktıktan sonraki ilk 24 saat takiplerimizde hastamız iyi sonuç verdi. Çabucak toparladı ve 2 gün içinde de ayağa kalkmayı başardı." ifadesini kullandı.

Tiftik, Yunus Emre Devlet Hastanesi'nin, önemli ameliyatların yapılabildiği üçüncü basamak bir sağlık kuruluşu olduğunu belirtti.

Gerekli tüm tetkikleri, hazırlıkları tamamlayıp deneyimli ameliyat ekibi ve kadro ile ameliyatı gerçekleştirdiklerine değinen Tiftik, "Hastanın operasyona alınmaması halinde daha ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalma ihtimali vardı. Muhtemelen başka bir rahatsızlık olabilirdi. Örneğin, akciğer, kalp problemiyle veya bazen pıhtı atması gibi daha ağır tabloyla gelebilirdi. Olayı büyümeden çözmüş olduk. Sıkça karşılaşılmayan bir durum." bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Sağlık Eskişehir'de Mide Spazmı Tedavisi Gören Kadının Karnından 7 Kilo Kitle Çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Mide Spazmı Tedavisi Gören Kadının Karnından 7 Kilo Kitle Çıkarıldı - Son Dakika
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