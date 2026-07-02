Eskişehir\'de Sağlıklı Hayat Merkezi Destek Sağlıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tepebaşı Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi, koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında vatandaşların sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Merkezde sunulan hizmetlerin sağlıklı beslenmeden fiziksel aktiviteye, kronik hastalıklarla mücadeleden psikososyal destek hizmetlerine kadar birçok alanda vatandaşlarısunulan ücretsiz sağlık hizmetleri yer alıyor. Uzman personeller eşliğinde gerçekleştirilen egzersiz uygulamalarıyla düzenli fiziksel aktivitenin sağlıklı yaşam üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekiliyor. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde; diyetisyen, fizyoterapist, psikolog, çocuk gelişimci ve sosyal çalışmacı gibi alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından bireylere danışmanlık hizmetleri sunulurken, sağlıklı yaşamı destekleyen eğitimler ve farkındalık çalışmaları da gerçekleştiriliyor.

Toplum sağlığını korumayı ve yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan Tepebaşı Zübeyde Hanım Sağlıklı Hayat Merkezi, her yaştan vatandaşın sağlıklı yaşam yolculuğunda desteklemeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR