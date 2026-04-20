Eskişehir'de UMKE Tatbikatı Gerçekleştirildi

Eskişehir'de düzenlenen "UMKE İl Tatbikatı"nda 45 sağlık personeline, afet senaryolarına yönelik eğitim verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Eskişehir Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta, enkaz ve trafik kazaları senaryoları uygulandı.
Tatbikata katılan personele triyaj, hasta taşıma teknikleri ve sistem travmaları gibi konularda uygulamalı eğitim verildi.
Olası afet ve acil durumlara karşı hazırlık düzeyinin artırılması amacıyla düzenlenen tatbikat, saha uygulamalarının başarıyla tamamlanmasının ardından sona erdi.
