Eskişehir'de uzmanlar hemşirelik öğrencilerini güvenli ilişki konusunda bilgilendirdi - Son Dakika
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Eskişehir'de uzmanlar hemşirelik öğrencilerini güvenli ilişki konusunda bilgilendirdi

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Eskişehir'de, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile ESOGÜ işbirliğinde Hemşirelik Bölümü öğrencilerine "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" eğitimi düzenlendi. Uzmanlar, sağlıklı iletişim, kişisel sınırlar ve güvenli ilişki dinamikleri konusunda bilgilendirme yaptı.

Eskişehir'de üniversite öğrencilerine yönelik "Saygılı Yaşam ve Güvenli İlişkiler" eğitimi düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) işbirliğinde gerçekleştirilen program, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerine yönelik yapıldı.

Etkinliğe, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Dilek Çamursoy, ESOGÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Fesun Koşmak, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Pınar Duru ve Doç. Dr. Semra Eyi ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Program kapsamında, İl Müdürlüğünde görevli uzman personeller Beyza Karadeniz Şeker ve Hande Üner tarafından öğrencilere bireyler arası sağlıklı iletişim, kişisel sınırlar ve güvenli ilişki dinamikleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA
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