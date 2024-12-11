Eskişehir Hastanesi'ne Sağlıklı İşyeri Sertifikası - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Eskişehir Hastanesi'ne Sağlıklı İşyeri Sertifikası

Eskişehir Hastanesi\'ne Sağlıklı İşyeri Sertifikası

Yunus Emre Devlet Hastanesi, çalışan sağlığını destekleyen programla sertifika aldı.

11.12.2024 14:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi, "Beslenme Dostu ve Fiziksel Aktiviteyi Destekleyen İşyeri Programı" kapsamında çalışan sağlığını destekleyen çalışmalarıyla sertifika almaya hak kazandı.

Müdürlükten yapılan açıklamada, sertifikanın İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici tarafından Başhekim Gamze Akın Mumcu'ya teslim edildiği belirtildi.

Sertifika tesliminde başkanlar ve başkan yardımcılarının da yer aldığı kaydedilen açıklamada, "Program çerçevesinde yürütülen çalışmalar, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının teşvik edilmesi ve fiziksel aktiviteyi artırmaya yönelik düzenlemelerin yapılması gibi birçok yeniliği içerdi. Bu çalışmalar, hastane çalışanlarının yaşam kalitesinin artırılması ve sağlıklı bir iş ortamının oluşturulmasına önemli katkılar sağladı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, sağlık çalışanlarının sağlık durumlarının, hizmet kalitesinin en önemli unsurlarından olduğunu vurguladı.

Hastanenin bu konuda örnek bir çalışmaya imza atarak sağlıklı yaşamı teşvik eden bir yaklaşımı benimsediğine dikkati çeken Bildirici, bu başarıda emeği geçen tüm çalışanları tebrik etti.

Başhekim Gamze Akın Mumcu ise "Hastanemiz adına bu önemli sertifikayı almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çalışanlarımızın sağlığını ve refahını desteklemek için yürüttüğümüz bu çalışmalarda bizlere destek veren İl Sağlık Müdürümüze ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu başarı, daha sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturma konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Yerel Haberler, Gamze Akın, Hastane, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir Hastanesi'ne Sağlıklı İşyeri Sertifikası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:13 Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’den ihraç edildi Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP'den ihraç edildi
13:47 Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti Tarım ve Orman Bakanlığı, ünlü bir köfteciyi daha ifşa etti
13:47 CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis’te bir araya geldi CHP ile MHP kayyum atamalarını görüşmek için Meclis'te bir araya geldi
13:31 Hakan Fidan ABD’ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz Hakan Fidan ABD'ye net bir mesaj verecek: Ya siz halledin ya da bu işi biz bitireceğiz
13:07 Hamaney’den Esad’ın devrilmesi sonrası ilk açıklama Hamaney'den Esad'ın devrilmesi sonrası ilk açıklama
19:17 TBMM’de dikkat çeken kare DEM’li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti TBMM'de dikkat çeken kare! DEM'li Sakık ile Hakan Fidan sohbet etti
19:02 Neymar, yılın transferi olacak Neymar, yılın transferi olacak
18:59 Esad’ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı Türkiye’den Suriye’ye büyük operasyon Esad'ın silah ve füzelerini kaçıracaklardı! Türkiye'den Suriye'ye büyük operasyon
18:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
18:45 Affın ayak sesleri MHP’li isimden ’Yamalı bohça, değiştirelim’ çıkışı Affın ayak sesleri! MHP'li isimden 'Yamalı bohça, değiştirelim' çıkışı
18:43 Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü Boşanma Aşamasındaki Kadın Öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2024 14:45:18. #1.12#
SON DAKİKA: Eskişehir Hastanesi'ne Sağlıklı İşyeri Sertifikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.