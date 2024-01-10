 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde 143 Başarılı Kornea Nakli Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde 143 Başarılı Kornea Nakli Gerçekleştirildi

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde 2007 yılından bu yana 143 başarılı kornea nakli gerçekleştirildiği bildirildi. Göz Bankası Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Burak Özkan, kornea nakli süreci hakkında bilgiler verdi.

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi\'nde 143 Başarılı Kornea Nakli Gerçekleştirildi
10.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:09
Abone Ol

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi bünyesinde 2007 yılından bu yana 143 başarılı kornea nakli gerçekleştirildiği bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Devlet Hastanesi Göz Bankasında 16 yıldır başarılı şekilde gerçekleştirilen kornea nakilleri ile 143 hasta sağlığına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Göz Bankası Sorumlu Hekimi Uzman Dr. Burak Özkan, Göz Bankasının kurulduğu 2007'den itibaren birçok hastaya kornea nakli yapıldığını belirtti.

Halk arasında "göz nakli" olarak bilinen işlemin aslında sadece kornea nakli olduğunu aktaran Özkan, bu operasyonlarda kornea dokusunun tamamı ya da çeşitli katmanlarının nakledildiğini kaydetti.

Özkan, kornea nakil sürecine ilişkin şu bilgileri verdi:

"Göz Polikliniğimize başvuran ve kornea nakli ihtiyacı olan hastalarımızı belirlemekteyiz. Bu hastalar, Sağlık Bakanlığının ülke genelinde oluşturduğu organ nakil bekleme listelerine bankamız tarafından eklenmektedir. Uygun kornea bulunduğunda hastalar nakil işlemleri için hastaneye çağrılmaktadır. Kornea nakil için diğer organ nakillerinde gerekli olan doku uygunluğu aranmamaktadır."

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yunus Emre Devlet Hastanesi, Eskişehir, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde 143 Başarılı Kornea Nakli Gerçekleştirildi - Son Dakika


14:52
Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48
İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21
Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11
Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51
Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49
Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48
Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi

Son Dakika
14:52 Ünlü popçu Sefo ameliyat oldu! Sağlık durumunu soranlara ''Sünnet oldum'' esprisini yaptı
14:48 İsrailli vekilden kan donduran sözler: Gazze'de masum kalmadı, hepsi yok edilmeli
14:21 Ekvador'da sokağa inen askerler hayli acımasız! Polislerin intikamını almaya başladılar
14:11 Sevgilisinin kahvesine gülücük sembolü çizen baristayı yumrukladı
13:51 Bahçeli'den, Fatih Camii'ndeki bıçaklı saldırıyla ilgili ilk açıklama: Karanlık bağlantılar aydınlatılacak
13:06 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye, 8. sıraya yükselerek Almanya ve Fransa'yı geride bıraktı
12:49 Sultangazi'de Servis Minibüsü Çocuğa Çarptı: İkinci Kez Aileye Acı Veren Kaza
12:48 Fenomen Gizem Bağdaçiçek'e dini değerleri aşağılama suçundan hapis istemi
11:59 Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Limon suyu izlenimi veren ürünler yasaklanacak
11:09 Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Fırat Çukurçayır: Bu kış ılık ve yağışlı geçecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2024 15:57:14. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde 143 Başarılı Kornea Nakli Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement