Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği'nin (ESMO) 2026 kongresinde ele alınan güncel kanser tedavi yöntemleri ve bilimsel veriler, İEÜ Medical Point Hastanesi'nde düzenlenen toplantıyla değerlendirildi.

Ege Bölgesi ve İzmir'deki ürolorji ve onkoloji uzmanlarını bir araya getiren 12 yıllık geçmişe sahip "Ege Üroonkoloji Güncellemeleri" toplantısı İEÜ Medical Point Hastanesi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Tıbbi Onkoloji Derneği (ESMO)'nun Madrid'de gerçekleştirilen 2026 kongresinde böbrek, testis, prostat kanserleri ile ilgili olarak sunulan en yeni küresel tedavi yöntemleri ele alınarak araştırma verileri incelendi. Moderatörlüğünü Prof. Dr. Talha Müezzinoğlu, Prof. Dr. Deniz Yalman, Prof. Dr. Olçun Ümit Ünal ve Prof. Dr. Ulus Ali Şanlı'nın yaptığı toplantıda Dr. Öğr. Üyesi Sercan Ön, Uzm. Dr. Çiğdem Dinçkal, Uzm. Dr. Seval Akaş ve Prof. Dr. Gökhan Koç böbrek ve testis tümörleri ile prostat kanseri, Doç. Dr. Gürkan Güner, Doç. Dr. Taha Çetin, Prof. Dr. Hakan Öztürk mesane ve üst üriner sistem kanserleri, Prof. Dr. Fatma Sert ve Prof. Dr. Bora Uysal ise radyasyon onkoloji konularında güncel gelişmeler hakkında bilgi verdi.