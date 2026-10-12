ESOGÜ\'de normal doğum ve emzirme etkinliği öğrenci yarışmasıyla sona erdi

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) 'Sağlıklı başlangıçlar, daha güçlü yarınlar' sloganıyla 'Normal Doğum ve Emzirme Haftası' etkinliği gerçekleştirildi.

ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü, ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi Bilim İletişimi Ofisi ve Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen etkinlik, ESOGÜ Prof. Dr. Fazıl Tekin Konferans Salonu'nda yapıldı. Etkinlik kapsamında; normal, güvenli ve saygılı doğum bakımının önemi, koordinatör ebelerin anne bebek sağlığını iyileştirme ve doğumu normalleştirme sürecine katkıları, doğumdan sonraki ilk saatte başlatılan emzirmenin önemi ve ilerleyen süreçlerde anne sütünü saklama dondurma ve çözdürme süreçlerindeki içerik değişiminde dikkat edilmesi gereken hususlar ile ebelerin danışmanlık rolü ele alındı. Program, öğrencilere özel bilgi yarışmasıyla sona erdi.

Etkinliğe, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Emine Gümüşsoy, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir ve Prof. Dr. Şerife Yücesoy Özkan, ESOGÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Deniz Sayıner ve Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Yaşar Bildirici de katıldı.