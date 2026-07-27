Et Benleri Sağlık Tehlikesi Belirtisi Olabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Et Benleri Sağlık Tehlikesi Belirtisi Olabilir

Et Benleri Sağlık Tehlikesi Belirtisi Olabilir
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dr. Kadir Kaya, et benlerinin insülin direnci ve kalp hastalıkları için bir uyarı olabileceğini belirtti.

ET benlerinin yalnızca kozmetik bir problem olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kaya, "Et benleri doğrudan kalp krizine neden olmaz ancak insülin direnci, diyabet ve kalp-damar hastalıkları açısından önemli bir uyarı işareti olabilir. Özellikle kısa sürede sayıları artıyorsa altta yatan metabolik hastalıklar yönünden mutlaka değerlendirilmelidir" dedi.

Toplumda 'et beni' olarak bilinen oluşumlar çoğu zaman estetik kaygı nedeniyle önemseniyor. Ancak son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, özellikle sayısı hızla artan et benlerinin insülin direnci, diyabet ve kalp-damar hastalıkları gibi metabolik sorunlarla ilişkili olabileceğini ortaya koyuyor. İstinye Üniversitesi Medical Park Gaziosmanpaşa'dan Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Kaya, et benlerinin neden oluştuğunu, hangi durumlarda önemsenmesi gerektiğini ve tedavi yöntemlerini anlattı.

Et benlerinin tıbbi olarak 'akrokordon' veya 'fibroepitelyal polip' olarak adlandırılan tamamen iyi huylu deri oluşumları olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Kaya, "Genetik yatkınlık, ilerleyen yaş ve sürtünme en önemli nedenler arasında yer alsa da günümüzde metabolik ve hormonal faktörlerin de et beni oluşumunda önemli rol oynadığı biliniyor. Özellikle boyun ve koltuk altı gibi bölgelerde çok sayıda et beni bulunan kişiler metabolik hastalıklar açısından değerlendirilmelidir" diye konuştu.

'KALP KRİZİNİN NEDENİ DEĞİL, RİSKİN GÖSTERGESİ OLABİLİR'

Et benlerinin doğrudan kalp krizine yol açmadığını vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kaya, "Bilimsel çalışmalar, çok sayıda et beni bulunan bireylerde kolesterol yüksekliği, hipertansiyon ve damar sertliğine zemin hazırlayan risk faktörlerinin daha sık görüldüğünü gösteriyor. Et benleri kalp krizinin nedeni değildir ancak kalp-damar hastalıkları açısından risk taşıyan kişilerde daha sık görülebilir" ifadelerini kullandı.

'İNSÜLİN DİRENCİYLE YAKIN İLİŞKİSİ BULUNUYOR'

Dermatoloji pratiğinde en güçlü bilimsel ilişkinin insülin direnciyle görüldüğünü söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kaya, "Kanda insülin düzeyinin uzun süre yüksek seyretmesi deri hücrelerinin çoğalmasını tetikleyebilir. Bu nedenle et benlerinin aniden çoğalması insülin direnci ve Tip 2 diyabet açısından erken bir uyarı işareti olabilir" dedi.

'ANİ ARTIŞLAR İHMAL EDİLMEMELİ'

Çocukluk döneminden beri bulunan birkaç et beninin çoğunlukla genetik nedenlerle geliştiğini dile getiren Dr. Öğr. Üyesi Kaya, "Ancak orta yaşta kısa sürede çok sayıda et beninin ortaya çıkması veya mevcut et benlerinin hızla artması metabolik problemlerin habercisi olabilir. Bu hastalarda yalnızca dermatolojik değil, metabolik değerlendirme de yapılmalıdır" ifadelerini kullandı.

'KAN TAHLİLLERİ YOL GÖSTERİYOR'

Çok sayıda veya yeni gelişen et benleri bulunan hastalarda bazı tetkiklerin önerildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Kaya, "Açlık kan şekeri, HbA1c, açlık insülin düzeyi ve kan yağlarının değerlendirilmesi altta yatan metabolik sorunların tespit edilmesine yardımcı olur. Gerekli durumlarda tiroid fonksiyon testleri de istenebilir" dedi.

'KANSER RİSKİ TAŞIMAZ'

Toplumda et benlerinin kansere dönüşeceği yönünde yanlış bir inanış bulunduğunu söyleyen Dr. Öğr. Üyesi Kaya, "Klasik et benlerinin cilt kanserine dönüşme riski yoktur. Ancak kıyafetlere veya takılara sürtünerek tahriş olabilir, kanayabilir ve enfekte olabilir. Bu nedenle estetik açıdan rahatsızlık veren ya da sık travmaya maruz kalan et benlerinin alınması önerilebilir" diye konuştu.

'TEDAVİ GÜVENLİ YÖNTEMLERLE YAPILABİLİYOR'

Et benlerinin kriyoterapi, elektrokoter veya küçük cerrahi işlemlerle kısa sürede güvenli şekilde alınabildiğine değinen Dr. Öğr. Üyesi Kaya, şu bilgieleri paylaştı:

"İşlem sonrasında aynı et beni tekrar oluşmaz ancak kişinin genetik yatkınlığı, kilo fazlalığı veya insülin direnci devam ediyorsa zaman içinde yeni et benleri gelişebilir. Bu nedenle kalıcı yaklaşım yalnızca et benlerini almak değil, altta yatan metabolik sorunları kontrol altına almaktır."

'KULAKTAN DOLMA YÖNTEMLERDEN UZAK DURULMALI'

Et benlerini ip bağlayarak düşürmeye çalışmanın veya bitkisel ürünler kullanmanın ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurgulayan Dr. Öğr. Üyesi Kaya, "Bu tür uygulamalar enfeksiyonlara, yanıklara ve kalıcı izlere neden olabilir. Derideki her türlü müdahale mutlaka dermatoloji uzmanı tarafından yapılmalıdır. Özellikle kısa sürede çoğalan et benleri yalnızca estetik açıdan değil, genel sağlık açısından da değerlendirilmelidir" dedi.

Kaynak: DHA

Kadir Kaya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Et Benleri Sağlık Tehlikesi Belirtisi Olabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
NATO görevi Türkiye’ye emanet Türk F-16’lar alarm durumuna geçecek NATO görevi Türkiye'ye emanet! Türk F-16'lar alarm durumuna geçecek
Çin’in yaptıkları dünyayı şaşırttı ABD’nin savaş gemilerini birebir kopyaladı Çin'in yaptıkları dünyayı şaşırttı! ABD'nin savaş gemilerini birebir kopyaladı
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Yeni telefon alacaklar için kötü haber Çip fiyatlarına zam yolda Yeni telefon alacaklar için kötü haber! Çip fiyatlarına zam yolda
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Pakistan duyurdu ABD ve İran’dan dikkat çeken ateşkes adımı Pakistan duyurdu! ABD ve İran'dan dikkat çeken ateşkes adımı

10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
Araç sahiplerine nefes aldıracak haber: Akaryakıtta fiyat tabelası yine değişiyor
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
09:45
Ahbap soruşturmasında 4. dalga Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
Ahbap soruşturmasında 4. dalga! Hüseyin Başaran dahil 13 kişi gözaltına alındı
09:12
Çin’de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
Çin'de gece yüzme yasağını çiğnedi, drona yakalandı
08:37
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Kılıçdaroğlu cephesinden şok Özgür Özel hamlesi: Ellerimiz kalkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:00:14. #7.12#
SON DAKİKA: Et Benleri Sağlık Tehlikesi Belirtisi Olabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.