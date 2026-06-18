Etkili İletişim Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Etkili İletişim Eğitimi Düzenlendi

Etkili İletişim Eğitimi Düzenlendi
18.06.2026 08:55
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Söke'de sağlık okuryazarlığı ve iletişim becerileri eğitimi verildi.

Söke Sağlıklı Hayat Merkezi'nde düzenlenen eğitimde, etkili iletişim becerilerinin bireysel ve sosyal yaşamdaki önemi ele alınarak katılımcılara bilgi verildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, toplumun ve çalışanların sağlık okuryazarlığını güçlendirmek ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla iletişim becerileri eğitimi gerçekleştirildi. Söke İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Söke Sağlıklı Hayat Merkezi'nde yürütülen "Sağlıklı Hayat Saatleri" programı kapsamında düzenlenen eğitim, Psikolog Muhammed Baki Mavi tarafından verildi. "İletişim Becerileri: Geçinmeye Gönlünüz Var mı?" başlıklı eğitimde, etkili iletişimin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkileri anlatıldı. Katılımcılarla bilgi ve deneyim paylaşımının yapıldığı eğitimde, sağlıklı iletişim kurmanın önemi, kişiler arası ilişkilerde iletişim becerilerinin rolü ve günlük yaşamda uygulanabilecek yöntemler hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Programın, sağlık okuryazarlığının geliştirilmesi ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik farkındalığın artırılması amacıyla sürdürüleceği belirtildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Aydın, Söke, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Etkili İletişim Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika

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