Fenilketonüri Farkındalık Günü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenilketonüri Farkındalık Günü

Fenilketonüri Farkındalık Günü
23.06.2026 16:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Devlet Hastanesi, fenilketonüri ve topuk kanı taramasının önemini vurguladı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde Ulusal Fenilketonüri Günü kapsamında açılan farkındalık standında vatandaşlara kalıtsal metabolizma hastalığı olan fenilketonüri ile yeni doğanlarda topuk kanı taramasının önemi hakkında bilgi verildi.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde, akraba evliliği ile tetiklenen kalıtsal metabolizma hastalığına ve yeni doğanlarda topuk kanı ile erken teşhisin önemine dikkat çekmek amacıyla Ulusal Fenilketonüri Günü kapsamında farkındalık standı açıldı. Fenilketonüri (kalıtsal bir metabolik hastalık) hastalığına dikkat çekmek, erken tanı ve tedavinin önemine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen stantta vatandaşlar bilgilendirildi. Konu ile ilgili Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yapılan açıklamada "Standımıza Başhekim Yardımcımız Op. Dr. Serkan Yücel Yılancı ve Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürümüz Funda Arıcı katılarak çalışmaları yerinde inceledi. Erken tanı, doğru takip ve bilinçli yaklaşımla fenilketonüri ile mücadelede farkındalığı artırmaya devam ediyoruz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Söke Devlet Hastanesi, Fenilketonüri, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fenilketonüri Farkındalık Günü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı CHP'de Kriz: Bursa İl Başkanı Görevden Alındı
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 18 kişi öldü
Sarı alarm verildi Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir Sarı alarm verildi! Merakla beklenen Fransa-Irak maçı ertelenebilir
Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü Hindistan’da eğitim merkezi yandı: 14 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran ve Irak liderleriyle telefonda görüştü
Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın Canan Karatay’dan Hakan Ural’a canlı yayında olay sözler: 5 kuruşa 4 takla atan insansın

17:04
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, partisinden istifa etti
16:57
Kılıçdaroğlu’na Ayhan Bilgen’den destek Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
Kılıçdaroğlu'na Ayhan Bilgen'den destek! Paylaştığı dilekçe DEM Partilileri zora sokacak
16:38
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
Öğretmen ve okul müdürü arasındaki yasak aşk ifşa oldu
16:34
CHP’de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
CHP'de olağan kurultay takvimi için tarih verildi
16:07
Kırıkkale’de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
Kırıkkale'de mühimmat deposunda patlama: 2 personel şehit oldu
15:00
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu’na “Gelme“ dedi
Selahattin Demirtaş, Kemal Kılıçdaroğlu'na "Gelme" dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 17:39:27. #7.12#
SON DAKİKA: Fenilketonüri Farkındalık Günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.