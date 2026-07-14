Fethiye Açıklarında Tıbbi Tahliye

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi.

Fethiye açıklarında seyreden ticari gemide rahatsızlanan vatandaş için 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Yapılan yardım çağrısı sonrası bölgede bulunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yaralanan vatandaş kıyıda bekleyen 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. - MUĞLA