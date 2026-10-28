Fizik Tedavi Uzmanı Baysal, 4-6 haftayı geçen bel ağrısında uzmana gitmeyi önerdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fizik Tedavi Uzmanı Baysal, 4-6 haftayı geçen bel ağrısında uzmana gitmeyi önerdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fizik Tedavi Uzmanı Baysal, 4-6 haftayı geçen bel ağrısında uzmana gitmeyi önerdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Özlem Baysal, bel ağrısının ilk günlerinde uzun süreli yatak istirahatinin iyileşmeyi geciktirdiğini, doğru adımların süreci hızlandırdığını söyledi. 4-6 haftayı geçen şiddetli ağrıda ise vakit kaybetmeden uzmana başvurulması gerektiğini uyardı.

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Özlem Baysal, bel ağrısının ilk günlerinde evde uygulanacak doğru adımların iyileşme sürecini hızlandıracağını belirterek, "Bacaklarda ileri derece güç kaybı, idrar/gaita kaçırma, düşme ya da kaza sonrası travma ve 4-6 haftayı geçen şiddetli ağrı durumlarında mutlaka vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Özlem Baysal, bel ağrısının toplumda sıklıkla karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek yanlış bilinen doğrular konusunda uyarılarda bulundu. Ağrının ilk günlerinde evde uygulanacak doğru adımların iyileşme sürecini hızlandıracağını belirten Prof. Dr. Baysal, "Uzun süreli yatak istirahati kasları zayıflatarak iyileşmeyi geciktirir. Bu nedenle ilk günlerde hareketsiz kalmaktan kaçınmalıyız" dedi.

"Bel ağrılarının yüzde 80-90 kadarı mekanik nedenler ve kas zorlanmalarından kaynaklı"

Bel ağrılarının temel olarak mekanik, yapısal/dejeneratif ve sistemik nedenler olmak üzere üç grupta incelendiğini söyleyen Prof. Dr. Özlem Baysal, şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde 80-90 kadarı mekanik nedenler ve kas zorlanmalarından kaynaklıdır. Bunlara örnek olarak hatalı yük kaldırma, ani dönme hareketleri, zayıf kor (core) ve sırt kasları, uyumsuz yatak/koltuk kullanımı ve uzun süreli statik oturma yani masa başı çalışmayı verebiliriz.

Bunun dışında bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi - diskin dış halkasının yırtılması veya kabarması sonucu sinir köklerine baskı yapması), kireçlenme (osteoartrit - faset eklemlerin aşınması), spinal kanal darlığı (kanal daralması - yaşla birlikte omurilik kanalının daralarak bacaklara giden sinirleri sıkıştırması) ve omurga kayması (spondilolistezis) nedenlerinden biri olabilir. İnflamatuar ve romatizmal hastalıklarda Ankilozan spondilit gibi hareketle azalan, sabah tutukluğu ile seyreden kronik süreçler ve yansıyan ağrılar olarak böbrek taşları, enfeksiyonlar (piyelonefrit), jinekolojik problemler veya abdominal aort genişlemeleri gibi omurga dışı organ kaynaklı ağrıları örnek verebiliriz."

"4-6 haftayı geçen şiddetli ağrılar kronikleşme riski taşır ve yapısal hasar bırakabilir"

Bazı belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ve vakit kaybetmeden uzmana başvurulmasının şart olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Baysal, alarm oluşturabilecek durumları ise şöyle sıraladı:

"Bacaklarda ileri derece güç kaybı, idrar/gaita kaçırma, düşme ya da kaza sonrası travma ve 4-6 haftayı geçen şiddetli ağrı durumlarında mutlaka vakit kaybetmeden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi veya Ortopedi uzmanına başvurulmalıdır çünkü bu durumlar acil cerrahi gerektirir. Bunun dışında uyluk/genital bölgede hissizlik omurilik kökünün sıkışmasına işaret edebilir. Kilo kaybı, gece terlemesi, ateş, kanser öyküsü gibi durumlarda da enfeksiyon (spondilodiskit) veya tümör/metastaza bakılmalıdır. Gece uykudan uyandıran ve istirahatte artan ağrıya inflamatuar romatizmal hastalıklar neden olabilir. Yanı sıra düşme ve kaza sonrası oluşan travma dolayısıyla yaşanan şiddetli ağrı da özellikle osteoporoz hastalarında omurga kırığına işaret edebilir. 4-6 haftayı geçen şiddetli ağrılar kronikleşme riski taşır ve yapısal hasar bırakabilir."

Kaynak: İHA
SağlıkYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
Yargıtay’dan ev sahiplerini üzecek karar Tüm masrafları onlar ödeyecek Yargıtay'dan ev sahiplerini üzecek karar! Tüm masrafları onlar ödeyecek
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
14 yıllık iktidar sandıkta devrildi Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi 14 yıllık iktidar sandıkta devrildi! Devlet televizyonundan tarihi itiraf geldi
11:28
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia “Namaz kılmaya gittim“ deyip...
Devlet hastanesinde görevli doktorla ilgili vahim iddia! "Namaz kılmaya gittim" deyip...
11:12
Takım ona emanet İşte Fenerbahçe’nin geçici hocası
Takım ona emanet! İşte Fenerbahçe'nin geçici hocası
10:47
Bakan Işıkhan’ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı: Müjdeyi Cumhurbaşkanımız açıklayacak
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 11:37:06. #.0.3#
SON DAKİKA: Fizik Tedavi Uzmanı Baysal, 4-6 haftayı geçen bel ağrısında uzmana gitmeyi önerdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei