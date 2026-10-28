Fizik Tedavi Uzmanı Baysal, 4-6 haftayı geçen bel ağrısında uzmana gitmeyi önerdi

Kurtköy Özel Ersoy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Özlem Baysal, bel ağrısının ilk günlerinde evde uygulanacak doğru adımların iyileşme sürecini hızlandıracağını belirterek, "Bacaklarda ileri derece güç kaybı, idrar/gaita kaçırma, düşme ya da kaza sonrası travma ve 4-6 haftayı geçen şiddetli ağrı durumlarında mutlaka vakit kaybetmeden bir uzmana başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Özlem Baysal, bel ağrısının toplumda sıklıkla karşılaşılan bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekerek yanlış bilinen doğrular konusunda uyarılarda bulundu. Ağrının ilk günlerinde evde uygulanacak doğru adımların iyileşme sürecini hızlandıracağını belirten Prof. Dr. Baysal, "Uzun süreli yatak istirahati kasları zayıflatarak iyileşmeyi geciktirir. Bu nedenle ilk günlerde hareketsiz kalmaktan kaçınmalıyız" dedi.

"Bel ağrılarının yüzde 80-90 kadarı mekanik nedenler ve kas zorlanmalarından kaynaklı"

Bel ağrılarının temel olarak mekanik, yapısal/dejeneratif ve sistemik nedenler olmak üzere üç grupta incelendiğini söyleyen Prof. Dr. Özlem Baysal, şu ifadelere yer verdi:

"Yüzde 80-90 kadarı mekanik nedenler ve kas zorlanmalarından kaynaklıdır. Bunlara örnek olarak hatalı yük kaldırma, ani dönme hareketleri, zayıf kor (core) ve sırt kasları, uyumsuz yatak/koltuk kullanımı ve uzun süreli statik oturma yani masa başı çalışmayı verebiliriz.

Bunun dışında bel fıtığı (Lomber Disk Hernisi - diskin dış halkasının yırtılması veya kabarması sonucu sinir köklerine baskı yapması), kireçlenme (osteoartrit - faset eklemlerin aşınması), spinal kanal darlığı (kanal daralması - yaşla birlikte omurilik kanalının daralarak bacaklara giden sinirleri sıkıştırması) ve omurga kayması (spondilolistezis) nedenlerinden biri olabilir. İnflamatuar ve romatizmal hastalıklarda Ankilozan spondilit gibi hareketle azalan, sabah tutukluğu ile seyreden kronik süreçler ve yansıyan ağrılar olarak böbrek taşları, enfeksiyonlar (piyelonefrit), jinekolojik problemler veya abdominal aort genişlemeleri gibi omurga dışı organ kaynaklı ağrıları örnek verebiliriz."

"4-6 haftayı geçen şiddetli ağrılar kronikleşme riski taşır ve yapısal hasar bırakabilir"

Bazı belirtilerin ciddiye alınması gerektiğini ve vakit kaybetmeden uzmana başvurulmasının şart olduğunu belirten Prof. Dr. Özlem Baysal, alarm oluşturabilecek durumları ise şöyle sıraladı:

"Bacaklarda ileri derece güç kaybı, idrar/gaita kaçırma, düşme ya da kaza sonrası travma ve 4-6 haftayı geçen şiddetli ağrı durumlarında mutlaka vakit kaybetmeden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon, Beyin ve Sinir Cerrahisi veya Ortopedi uzmanına başvurulmalıdır çünkü bu durumlar acil cerrahi gerektirir. Bunun dışında uyluk/genital bölgede hissizlik omurilik kökünün sıkışmasına işaret edebilir. Kilo kaybı, gece terlemesi, ateş, kanser öyküsü gibi durumlarda da enfeksiyon (spondilodiskit) veya tümör/metastaza bakılmalıdır. Gece uykudan uyandıran ve istirahatte artan ağrıya inflamatuar romatizmal hastalıklar neden olabilir. Yanı sıra düşme ve kaza sonrası oluşan travma dolayısıyla yaşanan şiddetli ağrı da özellikle osteoporoz hastalarında omurga kırığına işaret edebilir. 4-6 haftayı geçen şiddetli ağrılar kronikleşme riski taşır ve yapısal hasar bırakabilir."