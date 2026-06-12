Fiziksel Aktiviteye Teşvik Kampanyası - Son Dakika
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Fiziksel Aktiviteye Teşvik Kampanyası

Fiziksel Aktiviteye Teşvik Kampanyası
12.06.2026 13:20
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Menteşe'de, 'Hareket Yaşını Öğren' kampanyasıyla fiziksel sağlık etkinliği düzenlendi.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak yürütülen 'Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası kapsamında, Menteşe'de bir alışveriş merkezinde vatandaşların fiziksel aktivite düzeylerini ölçmeye yönelik etkinlik gerçekleştirildi.

Fizyoterapistler eşliğinde düzenlenen etkinlikte vatandaşlara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti ölçümü ve 30 saniye otur-kalk testi uygulandı. Yapılan ölçümlerle bireylerin denge kapasitesi, kas kuvveti ve fonksiyonel hareket düzeyleri değerlendirildi. Etkinlikte katılımcılara fiziksel aktivitenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında da bilgi verilirken, düzenli hareket etmenin sağlıklı yaşamın temel unsurlarından biri olduğu vurgulandı.

Kampanyaya ilişkin açıklamalarda bulunan Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Eriş Başaran Akça, kampanyanın temel amacının vatandaşlarda fiziksel aktivite konusunda farkındalık oluşturmak olduğunu belirtti. Akça, hareketsiz yaşamın kas ve iskelet sistemi hastalıklarından obezite, hipertansiyon, diyabet, kalp hastalıkları ve felce kadar birçok sağlık sorununa zemin hazırladığını ifade etti.

Toplumda hareketli yaşam alışkanlığının yaygınlaştırılmasını hedefleyen kampanya kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerin, vatandaşların sağlıklarını koruma ve geliştirmelerine katkı sağlaması amaçlanıyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlik, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Fiziksel Aktiviteye Teşvik Kampanyası - Son Dakika

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