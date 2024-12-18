Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi - Son Dakika
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Sağlık

Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi

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İngiliz gazeteci Jennie Gow, sabah uyandığında başlayan ve 45 dakika süren öksürük nöbetinden ardından yüz felci geçirdi.

18.12.2024 09:13  Güncelleme: 09:27
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İngiltere'de yaşayan ve radyo sunuculuğu yapan Jennie Gow, uzun süre şiddetli öksürüklerle mücadele etti. Gow'un iki yıl önce durumu iyice kötüleşti.

ÖKSÜRDÜKTEN SONRA FELÇ GEÇİRDİ

Bir sabah işe gitmek için uyanan gazeteci tekrar bir öksürük krizine tutuldu. Banyoya girdiğinde 45 dakika boyunca aralıksız öksüren kadın, bir anda kendini kaybetti. Evdekilerin fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan Gow'un yüzünün sağ tarafının felç geçirdiği belirlendi.

Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi

"DEFALARCA KOVİD-19 TESTİ YAPTIRDIM"

O dönem durmadan şiddetli bir şekilde öksürdüğünü anlatan Gow, ''Öksürüklerim o kadar şiddetliydi ki, defalarca Kovid-19 testi bile yaptırdım. Hepsi de negatif çıktı. Yine bir sabah keskin öksürüklerle uykumdan uyandım. Banyoya yüzümü yıkamaya gittiğimde iyice şiddetlendi. O an o kadar kötüleştim ki aklıma gelen tek şey banyo lavabosuna tutunmak oldu çünkü bayılacak gibi hissediyordum. Sonunda dayanamadım ve yere serildim. Eşim düşme sesimi duyup yanıma koştuğunda kendimden geçmiştim.'' ifadelerini kullandı. .

"BİR DAHA BEYNİMİ ESKİSİ GİBİ KULLANAMAYACAĞIMI SANIYORDUM"

Hastanede tedavi gören gazeteci, konuşmakta güçlük çekiyor ve söylemek istediklerini tahtaya yazıyordu. Felç belirtilerini önceden görebilmenin önemine vurgu yapan Gow, "Çünkü erken teşhis, tedavinin olumlu şekilde ilerlemesine epey fayda sağlıyor. Günlerce hastanede yattım, bir daha hiç konuşamayacağımı ve beynimi eskisi gibi kullanamayacağımı sanıyordum." dedi.

Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi

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Son Dakika Sağlık Gazeteci öksürük nöbeti sonrası felç geçirdi - Son Dakika

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