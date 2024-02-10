Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Günleri'nde Sindirim Sistemi Kanserleri Tartışıldı - Son Dakika
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Sağlık

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Günleri'nde Sindirim Sistemi Kanserleri Tartışıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Günleri\'nde Sindirim Sistemi Kanserleri Tartışıldı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından düzenlenen Gazi Gastroenteroloji Günleri'nde, sindirim sistemi kanserlerinde erken tanı ve tedavi yöntemleri üzerine konuşuldu. Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, etkinliğin genç gastroenterologlara eğitim katkısı sağladığını belirtirken, Gastroenteroloji Günleri Kongre Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan ise mide kanserinin erken tanısının önemine dikkat çekti. Beslenme alışkanlıklarının ve yaşam tarzının sindirim sistemi kanserlerindeki artışa etkisi üzerinde duruldu.

10.02.2024 15:51
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Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalının geleneksel olarak düzenlediği Gazi Gastroenteroloji Günleri'nin 5'incisinde, sindirim sistemi kanserlerinde erken tanı ve tedavi yöntemleri tartışıldı.

Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Cindoruk, bir otelde düzenlenen etkinlikte AA muhabirine yaptığı açıklamada, hastalara fayda sağlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinliğe gençlerin ilgisinin fazla olduğunu belirten Cindoruk, "Sindirim sistemleri kanserleri konusunda genç gastroenterolog arkadaşlarımızı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden canlı yayınlarla buluşturduk, eğitimlerine katkı sağladığımıza inanıyoruz. Ortak amacımız sindirim sistemleri kanserlerinin erken yakalanması." dedi.

Sindirim sistemi kanserleri belirtilerinin, bulunduğu organa göre değiştiğini dile getiren Cindoruk, erken tanıda gastroenterolog muayenesinin önemine işaret etti.

Gastroenterologlar erken tanı koyduğunda çoğu zaman cerrahi müdahaleler yerine endoskopik işlemlerle sindirim sistemi kanserlerinin tedavi edilebildiğini anlatan Cindoruk, "Son yıllarda sindirim sistemi kanserlerinin görülme sıklığında artış var. Örneğin Türkiye'de pankreas kanserlerinin kadınlarda görülme sıklığı yüzde 4,5 civarındayken, erkeklerde bu oran yüzde 6,5'e kadar çıkmıştır. Son yıllarda giderek artıyor." diye konuştu.

Cindoruk, bu artışın nedenleri arasında beslenme, paketli gıdaların tüketimindeki artış ve doğal gıdalardan uzaklaşılması, stres, yoğun şehirleşmenin yer aldığını belirterek, "Ne kadar sakin, rahat bir hayatımız olursa ve doğal ürünlere ulaşırsak bu kanserlere yakalanma sıklığı da o kadar azalacak." ifadelerini kullandı.

"Yüksek tuzlu gıdalar mide kanserine yol açabiliyor"

5. Gazi Gastroenteroloji Günleri Kongre Başkanı Prof. Dr. Tarkan Karakan da mide kanserleri konusunda çok fazla farkındalığın olmadığını dile getirerek, erken tanının önemini vurguladı.

Hastalığın erken tanısında endoskopinin önemli olduğunu belirten Karakan, özellikle ailesinde mide kanseri hastalığı geçmişi olanların mutlaka endoskopi yaptırması gerektiğini söyledi.

Mide kanserini önlemede midede görülen helikobakter pilori bakterisinin tedavisinin büyük önem taşıdığını anlatan Karahan, şöyle devam etti:

"Kişide bu varsa mutlaka tedavi edilmesi gerekiyor. Bunun dışında beslenme de çok önemli. Yüksek tuzlu gıdalar veya çok yüksek ısıya maruz kalmış gıdaların tüketilmesi de mide kanserine yol açabiliyor. Ülkemizde turşu ve fermente gıdaların tüketimi çok yaygın, özellikle yüksek tuzlu olması tehlike oluşturuyor. Bunların tuz oranının azaltılması önemli."

Beslenmede yeşil sebze ve meyvelere yer vermenin de mide kanserini azalttığını dile getiren Karakan, "Sigara ve alkol tüketiminin mutlaka azaltılması gerekiyor. Bunlar da kanserin başlıca sebepleri arasında yer alıyor." dedi.

Prof. Dr. Karakan, spor ve egzersizin olumlu etkilerine işaret ederek, "Gece uykunuzdan uyandıran ciddi mide ağrınız, kilo kaybınız, herhangi bir kanamanız olduysa ve ailenizde mide kanseri varsa mutlaka doktora başvurmalısınız." uyarısında bulundu.

Gazi Gastroenteroloji Günleri'nde girişimsel endoskopi, inflamatuvar bağırsak hastalıkları, pediatrik gastroenterolojinin yanı sıra çölyak hastalığı gibi konular ele alınıyor.

Kaynak: AA

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