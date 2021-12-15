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Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya hizmet verdi - Son Dakika

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya hizmet verdi

15.12.2021 20:28

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya hizmet verdi Başhekim Doç. Dr. Muhammet Asena: "Vatandaşlara devasa büyük bir devlet hastanesi hizmeti sunmaktayız" Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya hizmet verdi

Başhekim Doç. Dr. Muhammet Asena:

"Vatandaşlara devasa büyük bir devlet hastanesi hizmeti sunmaktayız"

DİYARBAKIR - Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, hastanede yılda 2 milyona yakın hastaya poliklinik hizmeti verdiklerini belirterek, "Hastanemizin acil bölümüne yılda 600 ile 700 bin civarı başvuruları bulunmakta ve devasa büyük bir devlet hastanesi hizmeti sunmaktayız" dedi.

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Muhammet Asena, bir yıl içerisinde vatandaşlara verdikleri hizmetlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Korona virüs tedbirleri öncesi ve sonrası vatandaşlara verdikleri hizmetleri hiç aksatmadan yerine getirdiklerini ifade eden Başhekim Doç. Dr. Asena, "Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak bilindiği üzere beşinci bölgede bulunan bir üst hastane pozisyonundayız. Normalde Siirt, Mardin, Şırnak ve Batman'a hastalarının sevk edildiği bir hastane konumundayız fakat bununla beraber diğer illerimizde yaklaşık 16 ilimize hizmet veren devasa bir kompleks. Bizim yıllık poliklinik sayılarımıza baktığımızda bir buçuk ile 2 milyon civarı hastamıza burada hizmet sunularak poliklinik hizmeti veriliyor. Bunun da yüzde 40 kadarı 600 ile 700 bin civarı da acile başvurularımız var. Eğitim Araştırma Hastanesi hem bir üniversite hastanesi, Sağlık Bilimlerini Üniversitesine bağlı bir üniversite hastanesi ve aynı zamanda da devasa büyük bir devlet hastanesi hizmeti sunmaktayız" diye konuştu.

"16 ilin son noktası olma konusunda gayretliyiz"

Hastanede sağlık hizmetlerinin yanı sıra alt yapı çalışmalarını da güçlendirmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Başhekim Doç. Dr. Asena, "Hizmetler noktasında son dönemde covid poliklinikleri, hiperbarik ünitesi, replantasyon merkezleri, kronik yara bakım merkezlerle beraber daha da güçlü bir hale getirmek için tüm imkanlarımızı seferber ettik. İnşallah bizim biraz önce de bahsettiğim bu 16 ilin son noktası olma konusunda gayretliyiz. Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi konumu itibariyle Üçkuyular üzerine konumlu bir hastane ve uzun yıllar özellikle alttan su almasına bağlı çeşitli sorunlar yaşandı. Fakat valilik ve büyükşehirle diyaloğumuz sonucu şu an geldiğimiz noktada desteklerinin çok ziyadesiyle görüyoruz. Şu anda özellikle Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen yollar, yine ana binamızın peyzajı ve DİSK'in de desteğiyle altyapı sorunlarımızı çözmek üzereyiz. Son dönemde park, peyzaj, kaldırım noktasında, ağaçlandırma noktasında büyükşehir belediyesine ve özellikle Valimiz Münir Karaloğlu'na yürekten teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya hizmet verdi
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya hizmet verdi
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya hizmet verdi
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya hizmet verdi

Araştırma Hastanesi, Münir Karaloğlu, Gazi Yaşargil, Araştırma, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi bir yılda 2 milyon hastaya hizmet verdi - Son Dakika


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