Gaziantep Şehir Hastanesi laboratuvarında 15 bin ileri düzey tetkik yapıldı

Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren İleri Tetkik Laboratuvarı, daha önce büyük ölçüde şehir dışındaki merkezlerde gerçekleştirilen özellikli tanı testlerini kentte yaparak bölgedeki hastaların önemli bir ihtiyacını karşılıyor.

Gaziantep Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren İleri Tetkik Laboratuvarı, ileri düzey tanı testlerinde bölgenin önemli merkezlerinden biri haline geldi. Daha önce birçok hastanın tetkik için şehir dışına gönderildiği süreç, laboratuvarda gerçekleştirilen çalışmalarla büyük ölçüde Gaziantep'te yürütülmeye başlandı. Laboratuvarda bugüne kadar yaklaşık 10 bin Flow Sitometri ve 5 bin nadir metabolik hastalık testi olmak üzere toplam 15 bin ileri düzey tetkik gerçekleştirilirken özellikle hematolojik ve nadir hastalıkların tanısında kullanılan özellikli testlerin Gaziantep'te yapılabilmesi, hastaların hem zaman kaybetmesinin hem de farklı illere gitmek zorunda kalmasının önüne geçiyor. Kentte kurulan laboratuvar, Gaziantep'in yanı sıra çevre illerden gelen hastalara da hizmet veriyor.

"Şehir dışına bağımlılığımız azaldı"

Laboratuvar hakkında bilgi veren Gaziantep Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ahmet Uluşan, artık kanların şehir dışına gitmeden daha hızlı bir şekilde tanı koyulduğunu belirterek, "Gaziantep Şehir Hastanesi'nin özellikli bölümlerinden bir tanesindeyiz. İleri teknik metabolizma ve hematoloji laboratuvarı. Burada yaklaşık olarak yılda 10 bin flow testi, 5 binde metabolik test tanısı koymaktayız. Eskiden hastalarımızın bu testleri için kanları şehir dışına gönderilmekteydi. Ama artık tanıyı burada koyuyoruz. Yeni doğan çocuklarımızda özellikle metabolik tanılarını bir damla kanla burada hızlı bir şekilde koymaktayız. Şehir dışına bağımlılığımız azaldı. Aynı zamanda lösemi, lenfoma gibi tanısı zor alınan testleri buradaki hematolojik laboratuvarımızla, klinik hekimlerimizin konstasyonu ve düşünceleriyle beraber tanıyı hızlandırmaktayız. Ayrı bir invazi bir işleme gerek kalmadan buradaki laboratuvar testlerimizde lösemi, lenfoma gibi hastalıkların tanısını da hızlı bir şekilde koymaktayız" dedi.

"Her gün ortalama 70 bin kadar rutin test çalışıyoruz"

Hastane açıldığın günden bu yana yoğun bir şekilde hizmetlerine devam ettiklerini aktaran Tıbbi Biyokimya Uzmanı Dr. Yunus Gören, "Burası ileri tetkik laboratuvarımız. Burası metabolizma ve Flow sitometri testlerinin çalışıldığı bölüm. Hastanemiz açıldığından bu yana son derece yoğun bir şekilde hizmetlerimizde devam ediyoruz. Her gün ortalama 70 bin kadar rutin test çalışıyoruz. Bunun yanında metabolizma, akım sitometrisi, elektroforez gibi ileri tetkikler de laboratuvarımızda çalışılıyor. Bu sayede de bizim hedefimiz bölgede referans bir laboratuvar haline gelmek. Metabolizma laboratuvarımızda özellikle nadir hastalıklar, Fenilketonüri gibi, akçağaç şurubu hastalığı gibi, tirozinemi gibi çeşitli hastalar burada tanı alıyor. Onlara son derece hızlı bir şekilde sonuç veriyoruz ve bu sayede burası hastalarını güvenle takip ediyor hastalığın erkenden tanısı konmuş ve yeni doğanlarımızda çocuklarımıza da umut olmuş oluyoruz" diye konuştu.