Gaziantep'te Dr. Derya Deniz, mevsimsel gripte belirtilerin ani başladığını söyledi - Son Dakika
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Gaziantep'te Dr. Derya Deniz, mevsimsel gripte belirtilerin ani başladığını söyledi

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Gaziantep\'te Dr. Derya Deniz, mevsimsel gripte belirtilerin ani başladığını söyledi
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Gaziantep Özel Anka Hastanesi'nden Dr. Derya Deniz, mevsimsel gribe karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Deniz, gripte belirtilerin ani başladığını, kronik akciğer hastaları, yaşlılar, çocuklar ve bağışıklığı zayıf kişilerin takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Gaziantep Özel Anka Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Deniz, mevsim geçişleriyle birlikte sık görülmeye başlayan mevsimsel grip konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Grip, özellikle sonbahar ve kış aylarında daha sık görülen, solunum yoluyla bulaşan viral bir enfeksiyon olarak öne çıkıyor. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, öksürük, boğaz ağrısı ve burun akıntısı hastalığın sık görülen belirtileri arasında yer alıyor.

Dr. Derya Deniz, grip ile soğuk algınlığının birbirine karıştırılabildiğine dikkat çekerek, gripte belirtilerin çoğu zaman daha belirgin ve ani başladığını ifade etti. Özellikle kronik akciğer hastalığı bulunanlar, yaşlılar, çocuklar ve bağışıklık sistemi zayıf kişilerde hastalığın daha yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Bulaşmayı önlemek mümkün

Gripten korunmada kişisel hijyenin önemli olduğunu vurgulayan Dr. Deniz; ellerin sık yıkanması, kapalı ve kalabalık ortamlarda mümkün olduğunca dikkatli olunması, ortamların düzenli havalandırılması ve hasta kişilerle yakın temastan kaçınılmasını önerdi.

Grip belirtileri gösteren kişilerin dinlenmesi ve bol sıvı tüketmesi gerektiğini belirten Dr. Deniz, özellikle yüksek ateş, nefes darlığı, göğüs ağrısı gibi daha ciddi belirtiler ortaya çıktığında sağlık kuruluşuna başvurulmasının önem taşıdığını söyledi.

Kaynak: İHA
GaziantepSağlıkSon Dakika

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