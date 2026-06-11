Gebelikte Aşılar: Güvenli ve Tehlikeli Olanlar - Son Dakika
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Gebelikte Aşılar: Güvenli ve Tehlikeli Olanlar

Gebelikte Aşılar: Güvenli ve Tehlikeli Olanlar
11.06.2026 09:53
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Dr. Güneş Topçu, hamilelikte yapılması gereken aşıları ve sakıncalı olanları açıkladı.

GEBELİK döneminde zamanında uygulanan aşıların, anneyi enfeksiyonlardan korurken pasif bağışıklık yoluyla bebeği de koruduğunu belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güneş Topçu, "Tetanoz ve inaktif grip aşıları hamilelikte güvenle yapılabilirken kızamık ve kabakulak gibi canlı aşıların gebelik sürecinde kesinlikle uygulanmaması gerekiyor" dedi.

Medipol Bahçelievler Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güneş Topçu, hamilelik döneminde enfeksiyon riskine karşı yapılması gereken ve tıbbi olarak sakıncalı bulunan aşıların listesini paylaştı. Aşılamanın ideal olarak gebelik planlanmadan önce tamamlanması gerektiğini belirten Topçu, zamanında yapılan müdahalelerin anneyi korurken bebeği de hastalıklara karşı dirençli hale getirdiğini ifade etti

Gebelikte yapılabilen ve yapılamayan aşıların bulunduğunu dile getiren Dr. Topçu, "Hamilelikte aşı uygulaması; hastalığa maruz kalma riskinin yüksek olduğu, enfeksiyonun anne veya fetüs için risk oluşturduğu ve aşının zarar verme olasılığının düşük olduğu durumlarda endikedir. Aşı hem annede hastalığı önler hem de pasif bağışıklık sağlayarak bebeği hastalıklara karşı korur. Aslında gebelikte ideal olan, gebelik planlanmadan önce aşı takviminde bulunan tüm aşıların yapılması ve bağışıklığın sağlanmasıdır. Bunlar; inaktif grip aşısı, tetanoz-difteri-boğmaca aşısı ve Kovid aşısıdır. Bu aşılardan tetanoz aşısını 20. hafta üstü önermekteyiz. Diğer iki aşı ise gebeliğin herhangi bir haftasında yapılabilir, hastalarımıza bu şekilde öneriyoruz. Dünya Sağlık Örgütü, özellikle riskli gruplarda; meningokok, hepatit A, hepatit B, hepatit E, Japon ensefaliti, çocuk felci ve kuduz aşılarını da ek olarak önermektedir. Bulaş riski yüksek endemik bölgelere seyahat edecek olan gebelerde bu aşılara dikkat edilmesi gerekir" diye konuştu.

'BULAŞ RİSKİ OLAN GEBELERİMİZE HEPATİT A VE B AŞILARINI MUTLAKA ÖNERİYORUZ'

Aşılanma takviminde bulunmasına rağmen aşısız gebelerin olabildiğini ifade eden Dr. Topçu, "Peki hangi aşıları önermiyoruz? Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı, varisella aşısı, tüberküloz aşısı ve canlı grip aşısı gebelikte yapılmamalıdır. Bunun dışında HPV aşısını da gebelikte önermiyoruz. Hepatit A ve hepatit B aşıları, akut hepatit dediğimiz karaciğer hastalığına karşı koruma sağlar. Bu hastalıklar gebelikte de ağır seyredebilir. Bu aşılar, ulusal aşı takvimimizde bulunmasına rağmen hala aşısız gebelerimiz olabilmektedir. Bulaş riski olan gebelerimize hepatit A ve B aşılarını mutlaka öneriyoruz. Sarıhumma ve poliovirüs aşıları da yine endemik bölgelere gidecek olan hastalarımıza önerilmektedir. Tifo hastalığı da endemik bölgelerde görülen bir enfeksiyondur. Bu bölgelere seyahat edecek olan gebelere inaktif tifo aşısını öneriyoruz. Ancak oral formda olan canlı tifo aşısını gebelikte önermiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Sağlık, Güneş, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Gebelikte Aşılar: Güvenli ve Tehlikeli Olanlar - Son Dakika

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