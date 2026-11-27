Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şahin, gebelikte kahvenin tamamen bırakılmasının gerekmediğini belirterek, günlük toplam kafein tüketiminin kontrollü tutulması gerektiğini söyledi.

Anne adaylarının gebelik boyunca en çok duyduğu ikazlardan birini kahve tüketimi oluşturuyor. Çevreden gelen "Kahve içme, bebeğe zarar verir" biçimindeki söylemlerin anne adaylarında boş yere kaygı yaratabildiğini aktaran Büyük Anadolu Samsun Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Kadir Şahin, kahve tüketiminde belirleyici olanın miktar ve günlük toplam kafein alımı olduğunu söyledi.

Gebeliğin, anne adaylarının beslenme ve günlük yaşam alışkanlıkları hususunda çevrelerinden pek çok öneri aldığı özel bir dönem olduğunu belirten Dr. Şahin, ölçülü kahve tüketiminin tek başına kaygı nedeni sayılmaması gerektiğini kaydetti. Günde 1-2 fincan Türk kahvesi ya da 1 kupa Americano içilmesinin genellikle sorun yaratmadığını ifade eden Şahin, anne adaylarının kulaktan dolma bilgilerin yerine uzman görüşlerini esas alması gerektiğinin altını çizdi.

Toplam kafein miktarına dikkat

Şahin, kafein tüketiminde sadece kahvenin değil, gün içinde tüketilen diğer içeceklerin ve gıdaların da hesaba katılması gerektiğini belirterek, "Kahvenin yanında fazla miktarda çay, kola veya kafein içeren paketli gıdalar tüketildiğinde günlük toplam kafein miktarı artabilir. Bu nedenle yalnızca kahve tüketimine değil, gün boyunca alınan toplam kafeine dikkat edilmeli" dedi.

Şahin, aşırı kafein tüketiminin anne adayının nabzını artırabileceğini ve bebeğin hareketlerinde artışa neden olabileceğini ifade ederek, önemli olanın kahveyi tamamen bırakmak değil, tüketimi dengeli ve kontrollü şekilde sürdürmek olduğunu söyledi.

Gebelik döneminde beslenmeye ilişkin kararların uzman tavsiyeleri çerçevesinde alınması gerektiğini dile getiren Şahin, çevreden gelen iyi niyetli fakat bilimsel dayanağı bulunmayan kısıtlamalar yüzünden anne adaylarının kendilerini boş yere zorlamamaları yönünde çağrıda bulundu.