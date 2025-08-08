Gelibolu\'da Gebe Okulu Eğitimleri

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi Gebe Okulu'nda düzenlenen eğitim programları kapsamında anne adaylarına yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Eğitimlerde anne sütü, emzirme teknikleri ve anne sütü ile beslenmenin önemi ele alınarak, anne adaylarının bu konularda bilinçlenmeleri sağlandı.

1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında da Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi'nde stant kurularak vatandaşlara emzirmenin önemi hakkında çeşitli broşürler dağıtıldı.