Genç yaşta yürüyüş kemik yoğunluğunu artırıyor, osteoporoz ve kırık riskini düşürüyor

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Ayşe Yener Güçlü, genç yaşta kazanılan düzenli yürüyüş alışkanlığının kemik mineral yoğunluğunu artırarak ilerleyen yaşlarda osteoporoz ve kırık riskini azalttığını belirtti. Güçlü, yürüyüşün eklem kıkırdağının beslenmesini destekleyerek kireçlenme riskini de düşürdüğüne dikkat çekti.

Memorial Antalya Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü'nden Uzm. Dr. Ayşe Yener Güçlü, 3 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında yürüyüşün sağlığa faydaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yürüyüşün kalp ve damar sağlığından kan şekeri kontrolüne kadar birçok alanda etkili olduğunu belirten Güçlü, "Düzenli tempolu yürüyüş kalp kasını güçlendirir, damar esnekliğini artırır, kan basıncını dengeler ve kötü kolesterolü (LDL) düşürürken iyi kolesterolü (HDL) yükseltir. Haftada en az 150 dakika orta şiddette yürüyüş, kalp krizi ve inme riskini belirgin şekilde azaltır" dedi.

Yürüyüşün insülin duyarlılığını artırarak tip 2 diyabet riskini düşürdüğünü ifade eden Güçlü, kilo kontrolüne de katkı sağladığını kaydederek, düzenli yürüyüşün özellikle karın bölgesindeki yağlanmayı azalttığını ve metabolizmayı hızlandırdığını dile getirdi.

"Uyku kalitesini yükseltir, zihinsel berraklığı ve hafızayı destekler"

Yürüyüşün ruh sağlığı üzerindeki etkilerine de değinen Güçlü, "Yürüyüş endorfin salınımını artırır; stres, anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltır. Uyku kalitesini yükseltir, zihinsel berraklığı ve hafızayı destekler. Orta tempolu yürüyüş bağışıklık sistemini güçlendirir, inflamasyonu azaltır. Sindirim sistemini düzenler ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur. Ancak yürüyüşün eklem sağlığına olan etkileri daha da etkileyicidir" ifadelerini kullandı.

Genç yaşta kazanılan alışkanlık kemik sağlığını destekliyor

Ergenlik ve genç yetişkinlik döneminde düzenli yürüyüşün kemik mineral yoğunluğunu artırdığını belirten Güçlü, "Yetişkinlikteki kemik kütlesinin önemli bir kısmı bu dönemde kazanıldığı için, genç yaşta edinilen bu rezerv ileride osteoporoz ve kırık riskini belirgin şekilde düşürür. Aynı zamanda eklem kıkırdağının beslenmesini destekleyerek uzun vadede kireçlenme riskini azaltır ve eklem hareketliliğini korur. Erken yaşta kazanılan kas gücü ve denge becerisi, yaşlanma sürecinde kas kaybını yavaşlatır. Böylece ileri yaşlarda düşme riski azalır, bağımsızlık daha uzun süre korunur ve günlük yaşam aktiviteleri daha rahat sürdürülür" şeklinde konuştu.

Ağrılı eklemlerde zemin ve tempo uyarısı

Yürüyüşün eklem hareketliliğinin korunmasındaki rolüne değinen Güçlü, "Diz, kalça ve ayak bileği eklemlerinin hareket açıklığını korur. Eklem sertliğini ve sabah tutukluğunu azaltır. Destekleyici kasları güçlendirerek ekleme binen yükü dengeler. Özellikle ileri kireçlenme veya menisküs/bağ yaralanması gibi ağrılı eklemlerde düz zemin tercih edilmeli. Aşırı tempo ve eğimli/zorlu zeminlerden kaçınılmalıdır. Uygun ayakkabı kullanımı ve gerekirse hekim kontrolünde başlamak şarttır. Çoğu durumda "dinlendirmek" yerine "doğru şekilde hareket etmek" daha faydalıdır" dedi.

30 dakika yürüyüş önerisi

Yetişkinlere haftanın çoğu günü en az 30 dakika orta tempolu yürüyüş öneren Güçlü, şöyle devam etti:

"Başlangıçta günde 3 kez 10'ar dakikalık seanslar da yeterlidir. Mümkünse açık havada, yeşil alanlarda yürüyün; doğanın ek ruhsal faydası vardır. Kronik hastalık, eklem protezi veya ciddi ağrı durumlarında mutlaka hekiminize danışın."