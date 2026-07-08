Gençlerde Kanser Artışı: Nedenleri ve Önlemler

Medical Point Gaziantep Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Alper Sevinç, genç yaşta görülen kanser vakalarındaki artışın tek bir nedene bağlanamayacağını belirterek, yaşam tarzı değişikliklerinden çevresel faktörlere kadar birçok etkenin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kanserin son dönemde genç bireylerde çoğaldığını söyleyen Prof. Dr. Alper Sevinç, "Eskiden daha çok ileri yaş hastalığı olarak bilinen kanser, son yıllarda genç erişkinlerde de daha sık görülmeye başladı. Özellikle 20-50 yaş arasındaki bireylerde bazı kanser türlerinde gözlenen artış, bilim dünyasının üzerinde yoğunlaştığı önemli sağlık başlıklarından biri haline geldi. Bilimsel çalışmalar, obezite, hareketsiz yaşam, işlenmiş gıdaların fazla tüketimi, ciddi hava kirliliği, çevresel maruziyetler, bağırsak mikrobiyotasındaki değişiklikler ve genetik yatkınlık gibi birçok faktörün bu artışta rol oynayabileceğini düşündürüyor. Ayrıca görüntüleme ve tanı yöntemlerindeki gelişmeler sayesinde daha önce fark edilmeyen bazı kanserlerin artık daha erken teşhis edilebilmesi de istatistiklere yansıyor" ifadelerini kullandı.

Bazı kanser türlerinde dikkat çeken artış

Prof. Dr. Alper Sevinç, özellikle kolorektal (kalın bağırsak), meme, mide, pankreas ve bazı jinekolojik kanserlerin genç yaş grubunda daha sık görülmeye başladığına dikkat çekerek, "Genç yaşta olmak kanser ihtimalini tamamen ortadan kaldırmaz. Uzun süren karın ağrısı, dışkılama alışkanlığında değişiklik, açıklanamayan kilo kaybı, uzun süreli halsizlik, ele gelen kitle veya geçmeyen kanamalar gibi belirtiler mutlaka hekim tarafından değerlendirilmelidir. Bu yakınmaların sadece yaşa bağlanarak ihmal edilmesi tanıda gecikmeye neden olabilir" dedi.

Sağlıklı yaşam riski azaltabilir

Kanserin her zaman önlenemeyeceğini ancak riskin azaltılabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Alper Sevinç, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine dikkat çekti. Dr. Sevinç, "Dengeli beslenmek, ideal kiloyu korumak, düzenli fiziksel aktivite yapmak, sigara ve tütün ürünlerinden uzak durmak, alkol tüketimini sınırlamak, yeterli uyku ve stres yönetimi yalnızca kanser değil birçok kronik hastalığa karşı da koruyucu etki sağlar. Bunun yanında yaşa ve risk grubuna uygun tarama programlarının aksatılmaması büyük önem taşımaktadır" şeklinde konuştu.

Erken Tanı Tedavi Başarısını Artırıyor

Kanser tedavisindeki gelişmeler sayesinde günümüzde birçok kanser türünde başarılı sonuçlar elde edildiğini ifade eden Prof. Dr. Alper Sevinç, erken teşhisin tedavi başarısını belirleyen en önemli faktörlerden biri olduğunu söyledi. Dr. Sevinç, "Toplumda kanserin sadece ileri yaşlarda görüldüğü algısını değiştirmemiz gerekiyor. Vücudun verdiği uyarı sinyallerini dikkate almak ve gerekli durumlarda zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmak, erken tanı şansını artırır. Erken teşhis edilen birçok kanser türünde tedavi başarısı oldukça yüksektir" diye konuştu.

Prof. Dr. Alper Sevinç, genç bireylerin de sağlık kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirterek, "Kanser yaş tanımıyor. Bu nedenle farkındalık, bilinçli yaşam ve zamanında hekime başvuru en güçlü koruyucu adımlardır" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP