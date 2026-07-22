Gerze'de Sağlık Eğitimi Düzenlendi - Son Dakika
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Gerze'de Sağlık Eğitimi Düzenlendi

Gerze\'de Sağlık Eğitimi Düzenlendi
22.07.2026 14:18
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Gerze'de sağlık personeli, sıtma ve KKKA gibi konularda vatandaşlara eğitim verdi.

Sinop'un Gerze ilçesinde, Toplum Sağlığı Merkezi tarafından vatandaşlara yönelik sağlık eğitimi düzenlendi.

Gerze Toplum Sağlığı Merkezi Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen programda sağlık personelleri; vatandaşa sıtma, Kırım Kongo kanamalı ateşi (KKKA), bağımlılıkla mücadele ve aşırı sıcaklardan korunma yolları hakkında detaylı bilgilendirmelerde bulundu.

Özellikle yaz aylarında artış gösteren kene vakaları ve aşırı sıcakların olumsuz etkilerine karşı alınması gereken tedbirlerin altı çizilirken, bağımlılıkla mücadele konusunda da toplumsal farkındalığın önemine değinildi. Vatandaşların sorularının da yanıtlandığı eğitimin, toplum sağlığını korumaya ve bilinç düzeyini artırmaya yönelik olarak periyodik aralıklarla devam edeceği bildirildi. - SİNOP

Kaynak: İHA

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