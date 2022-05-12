Giresun'da sünnetin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğa tıbbi müdahale yapıldı - Son Dakika
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Giresun'da sünnetin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğa tıbbi müdahale yapıldı

12.05.2022 16:40
Giresun'da sünnetin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğa tıbbi müdahale yapıldı

Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, sünnet töreninin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğun tıbbi müdahalesinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Giresun Sağlık Müdürü Doç. Dr. Muhammet Bulut, sünnet töreninin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğun tıbbi müdahalesinin başarıyla gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bulut, İl Sağlık Müdürlüğünün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "İlimizde yapılmış olan bir toplu sünnet organizasyonunda opere edilen toplam 32 çocuğumuzdan, komplikasyon yaşanan çocuklarımızın sayısı 12 olup, hepsinin gerekli tüm tıbbi müdahaleleri Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanemizde uzman hekimlerimiz kontrolünde başarıyla gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bulut, Valiliğin talimatıyla çocukların tedavi süreçlerinin hassasiyetle takip edildiğini kaydetti.

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Muhammet Bulut, Giresun, Çocuk, Doğum, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Giresun'da sünnetin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğa tıbbi müdahale yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Giresun'da sünnetin ardından komplikasyon gelişen 12 çocuğa tıbbi müdahale yapıldı - Son Dakika
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