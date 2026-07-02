Görme Engelli Ebeveynler için Aşı Takibi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görme Engelli Ebeveynler için Aşı Takibi

02.07.2026 11:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hitit Üniversitesi, görme engelli ebeveynler için 'Dijital Çocukluk Çağı Aşı Kartı' geliştirdi.

Hitit Üniversitesinde, görme engelli ebeveynlerin çocuklarının aşı takibini daha kolay ve bağımsız şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla "Dijital Çocukluk Çağı Aşı Kartı" geliştirildi.

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülay Yılmazel, İskilip Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Ayşe Çalmaz, Sağlık Bilimleri Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Emre Keleş ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Reşit Haboğlu, görme engelli ebeveynlerin çocuklarının sağlık hizmetlerinden daha etkin faydalanmalarını sağlamak amacıyla proje geliştirdi.

Sesli hatırlatma sistemi, Braille alfabesi desteği ve akıllı takip özellikleriyle tasarlanan Dijital Çocukluk Çağı Aşı Kartı, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından "faydalı model" olarak tescillendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Yılmazel, taşınabilir yapıda tasarlanan cihazın doğumdan itibaren 48 ay boyunca çocuğun aşı takvimini takip ettiğini belirtti.

Dijital kartın arka bölümünde Sağlık Bakanlığının çocukluk çağı aşı takviminin Braille alfabesiyle yer aldığını, ayrıca üzerindeki butona basıldığında yaklaşan aşı tarihine kalan sürenin sesli olarak anons edildiğini anlatan Yılmazel, cihazın kablosuz bağlantı teknolojisiyle aile sağlığı merkezi personeli tarafından güncellenebildiğini aktardı.

Cihazın güvenilir bir takip mekanizması sunduğunun altını çizen Yılmazel, "Çocuğun aşı takvimi dijital ortamda güvenli şekilde kayıt altına alınabiliyor. Aşı tarihine yaklaşıldığında cihaz, aşı uygulanıncaya kadar 24 saatte bir sesli uyarı vererek unutulmaların önüne geçmeyi hedefliyor." ifadesini kullandı.

Dijital kartın e-Nabız ve Sağlık Bakanlığının dijital sağlık altyapılarıyla entegre çalışabilecek şekilde tasarlandığını vurgulayan Yılmazel, şunları kaydetti:

"Bu sayede şehir değiştiren veya farklı sağlık kuruluşlarına başvuran ailelerin çocuklarının aşı takibi kesintisiz sürdürülebilecek. Görme engelli annelerin çocuklarının aşı süreçlerini bağımsız şekilde takip edebilmesine katkı sağlamayı amaçlayan dijital kartın sağlıkta erişilebilirlik uygulamalarına ve koruyucu sağlık hizmetlerine önemli katkı sunacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Hitit Üniversitesi, Teknoloji, Çocukluk, Sağlık, Aşı, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Görme Engelli Ebeveynler için Aşı Takibi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor Güpegündüz genç kadına yaptıklarına bakın! Gözü dönmüş saldırgan her yerde aranıyor
Küçükçekmece’de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı Küçükçekmece'de kasklı saldırgan pusu kurup kurşun yağdırdı: Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırıldı
Kayıp iki arkadaştan kahreden haber Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı Kayıp iki arkadaştan kahreden haber! Cesetleri 2 saatlik çalışma ile çıkarıldı
Ankara’da NATO Zirvesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi Ankara'da NATO Zirvesi hazırlık toplantısı gerçekleştirildi
Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı Babacan: Hem asgari ücretlimize hem de en düşük emekli maaşına ara zam yapılmalı
Aman Haaland görmesin Yıldız futbolcuyu fena taklit etti Aman Haaland görmesin! Yıldız futbolcuyu fena taklit etti

11:00
Gözler enflasyon rakamlarında İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
Gözler enflasyon rakamlarında! İşte 5 farklı senaryoya göre yeni maaşlar
10:36
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını Elindeki sopayla mekanı dağıttı
Ülkeyi ayağa kaldıran kafe baskını! Elindeki sopayla mekanı dağıttı
09:39
Rusya Kiev’i vurdu 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
Rusya Kiev'i vurdu! 10 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı
09:36
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe’nin yıldızını alıyor 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! 5 ay önce sözleşme uzatmıştı
09:29
Dünya Kupası’ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
Dünya Kupası'ndan elenmesi değil, canlı yayında aldığı haber yıktı
09:23
Tacizci kadından yeni görüntü Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Tacizci kadından yeni görüntü! Öpmek istediği yıkamacı su sıkarak uzaklaştırmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 11:33:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Görme Engelli Ebeveynler için Aşı Takibi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.